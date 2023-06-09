У Києві вилучатимуть укриття протягом доби, якщо орендарі перешкоджатимуть доступу до них — Finance.ua
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У Києві вилучатимуть укриття протягом доби, якщо орендарі перешкоджатимуть доступу до них

Казна та Політика
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У Києві вилучатимуть укриття протягом доби, якщо орендарі перешкоджатимуть доступу до них
У Києві вилучатимуть укриття протягом доби, якщо орендарі перешкоджатимуть доступу до них
У Києві протягом доби вилучатимуть із приватної власності укриття, якщо орендар перешкоджатиме їхньому використанню за призначенням.
Про рішення міської ради розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко.
За даними КМДА, на сьогодні 27,5% укриттів для населення перебувають у приватній власності. Як зазначив Бондаренко, доступ до них у більшості випадків неможливий.
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«Рішенням передбачено, що укриття, які передано в оренду, будуть вилучені протягом 24 годин, якщо орендар буде перешкоджати їх використанню за призначенням. До укриттів має бути забезпечено цілодобовий доступ населення. Також необхідно підтримувати громадський порядок на прилеглих до них територіях, а в комунальних укриттях — ще й забезпечити цілодобову охорону», — розповів Бондаренко.
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Крім цього, доручено розробити систему дистанційного відкриття замків для доступу до укриттів, а також розробити та затвердити за погодженням із ГУ ДСНС України в місті Києві правила роботи укриттів у приміщеннях із обмеженим доступом, зокрема це стосується закладів освіти, медичних стаціонарів.
«Також зазначу, що безумовним пріоритетом бюджетного фінансування є проведення робіт з підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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