Перевірка укриттів: Кличко розповів як каратимуть власників приміщень — Finance.ua
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Перевірка укриттів: Кличко розповів як каратимуть власників приміщень

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Перевірка укриттів: Кличко розповів як каратимуть власників приміщень
Перевірка укриттів: Кличко розповів як каратимуть власників приміщень
Влада Києва має намір забирати укриття у балансоутримувача, якщо той не забезпечує доступ до цих об'єктів та їх належний стан.
Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко на початку сьогоднішнього позачергового пленарного засідання Київради щодо питання функціонування укриттів цивільного захисту у столиці.
«Сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проект рішення, який стосується укриттів. Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені», — зазначив мер.
За його інформацією, також депутати звернуться до уряду і парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів.
Кличко повідомив, що протягом 2022−23 років у Києві провели понад 9 тис. перевірок укриттів, за результатами яких районним адміністраціям надавали доручення щодо оперативного усунення недоліків. Насамперед, ішлося про адреси, на які надходили скарги від киян.
«Голови РДА звітували про виконання цих доручень, і надавали заявки на фінансування ремонтних робіт… Із тих коштів, що виділила Київрада цього року, РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більше 10% коштів! А виділили в 2023 понад 900 мільйонів», — зазначив Кличко.
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За матеріалами:
УНІАН
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