Київрада виділила півмільярда на ремонт столичних укриттів — Finance.ua

Київрада виділила півмільярда на ремонт столичних укриттів Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Київрада виділила півмільярда на ремонт столичних укриттів

На ремонт укриттів Києва районним держадміністраціям виділено з міського бюджету додатково 0,5 млрд грн.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні Київська міська рада.

Так, Голосіївській РДА передбачено 42,9 млн грн, Дарницькій — 58,9 млн грн, Деснянській — 61,8 млн грн, Дніпровській — 60,4 млн грн, Оболонській — 53,6 млн грн, Печерській — 28,2 млн грн, Подільській — 35,7 млн грн, Святошинській — 57,7 млн грн, Солом’янській — 65,5 млн грн та Шевченківській РДА — 35,6 млн грн.

«Даний розподіл здійснено за принципом, що використовувався при формуванні бюджету — за кількістю населення, а отже, відповідно, за кількістю укриттів. Зберігається ця формула», — прокоментував перший заступник голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

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Крім того, Київрада підтримала виділення 50 млн грн додаткових коштів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на експлуатацію та технічне обслуговування та капремонти підвальних приміщень житлових будинків для використання їх під простіші укриття, та 200 млн грн — Департаменту охорони здоров’я на капремонт сховищ у підпорядкованих закладах.

Таким чином, загалом сьогодні з бюджету міста спрямовується додатково 750 млн грн для ремонтних робіт на об'єктах цивільного захисту.

Довідка Finance.ua:

мер столиці Віталій Кличко раніше повідомив, що цього та минулого року з бюджету міста районам на ремонти укриттів виділено було 1,2 млрд грн. Водночас під час перевірок укриттів представниками міської влади було зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами;

загалом у Києві є 4655 тис. об'єктів, що визначені міською владою як об'єкти цивільного захисту.

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УНІАН За матеріалами:

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