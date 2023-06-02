Влада Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів: Кличко зробив заяву — Finance.ua

Влада Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів: Кличко зробив заяву Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Влада Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів: Кличко зробив заяву

Доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий, заявив мер столиці Віталій Кличко, додавши, що до контролю за доступом буде долучена громадськість.

Мер також зробив низку заяв стосовно інциденту, коли люди не змогли потрапити до бомбосховища і троє людей загинули на вулиці.

«Ініціював сьогодні засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві. До участі в засіданні комісії були запрошені представники Департаментів КМДА, ДСНС міста, правоохоронних органів, керівники депутатських фракцій Київради», — написав Кличко.

Він наголосив, що минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року — понад 900 мільйонів. Загалом — 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів.

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Кличко зазначає, що цими коштами розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів. Мер додав, що на сьогодні виконання і використання коштів — вкрай незадовільне. У кінці червня влада підіб'є підсумки використання коштів на облаштування укриттів.

«І звернення до Президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів. Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність — спільна. Всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає Президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану! І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас — представники від „Слуги Народу“. Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента» — заявив голова міста.

«Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів — обовʼязкове до виконання всім установам і закладам. Обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами», — сказав Кличко.

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Також, з його слів, до контролю за доступом буде долучена громадськість. Зокрема, всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Для цього необхідно звертатися до Департаменту муніципальної безпеки.

Також Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту. Щодо встановлення відповідальності, у тому числі приватних власників приміщень укриттів, — за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

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«Хочу звернутися до мешканців столиці. Ворог зараз обстрілює столицю балістичними ракетами. Коли тривога може пролунати за лічені хвилини. Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні. Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є. І будемо працювати. Також ми продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці. Підтримувати місто в належному стані. І навіть в умовах воєнного стану, робити столицю гарним і комфортним містом», — підсумував Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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