Цього року на ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн — Finance.ua

Цього року на ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн
Цього року на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн. Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах — Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському.
Про це повідомляє КМДА.
Минулого року кількістьспоруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів. Загалом на сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду. Знайти найближче укриття можна на мапі. Вона постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.
«Якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені й не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС „Київська служба порятунку“», — наголошують в КМДА.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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