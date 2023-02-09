Цього року на ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн — Finance.ua

Цього року на ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Цього року на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн. Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах — Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському.

Про це повідомляє КМДА.

Минулого року кількістьспоруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів. Загалом на сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду. Знайти найближче укриття можна на мапі . Вона постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.

«Якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені й не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС „Київська служба порятунку“», — наголошують в КМДА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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