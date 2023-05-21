У Києві перевірять усі укриття та бомбосховища — Finance.ua

У Києві перевірять усі укриття та бомбосховища Сьогодні 19:21

Жителі Києві поскаржилися на закриті укриття під час останньої ракетної атаки. Влада столиці заявила, що перевірить всі бомбосховища.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомила в Telegram.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, після останньої ворожої атаки кияни поскаржилися, що деякі укриття були закриті. Порушення зафіксували практично в усіх районах столиці.

У зв’язку з цим на засіданні Ради оборони столиці вирішили перевірити усі укриття та бомбосховища. Цим будуть займатися поліція, Муніципальна варта та чиновники районних адміністрацій.

«В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об'єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту», — зазначив Попко.

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