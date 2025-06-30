День фінансів: синхронізація санкцій з ЄС, зміни до держбюджету, нова військова облігація в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: синхронізація санкцій з ЄС, зміни до держбюджету, нова військова облігація в «Дії» Сьогодні 17:45

В понеділок, 30 червня, — про держвидатки, житлові сертифікати, пенсії, курси валют і нову облігацію в «Дії».

Зміни до бюджету

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік. Загальний обсяг додаткових видатків становить 449,8 млрд грн. Найбільше коштів планується спрямувати на оборону, освіту, медицину та підтримку ветеранів.

Синхронізація санкцій з ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна повністю синхронізувала свої санкції з 13-м і 14-м пакетами обмежень Євросоюзу проти росії, а також долучилася до всіх чинних санкцій ЄС проти Ірану. Президент підкреслив, що санкційний тиск має бути одним із ключових пріоритетів України.

Водночас США скасували санкції, що стосувалися проєкту будівництва атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині, який реалізується за участі російського «Росатому».

Нова шахрайська схема

У Rakuten Viber розповіли про схему, що стала популярною в останні місяці. Зловмисники зв’язуються з продавцями через месенджери, представляючись покупцями з OLX, які вже оплатили товар. Далі надсилають фейкові посилання з проханням перейти за ними для отримання грошей. Перейшовши за такими посиланнями, продавці потрапляють на підроблені сайти, схожі на офіційні платформи.

🪝 Щодня українці втрачають тисячі гривень через фішинг, дзвінки псевдопрацівників банків та крадіжки даних в Інтернеті. У новій статті Finance.ua розповідає, як миттєво заблокувати картку, оскаржити підозрілу транзакцію та захистити свої гроші на майбутнє:

Нова військова облігація

У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.

📢 «Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку єПідтримка», — повідомили в «Дії».

Перекази без відкриття рахунку

Національний банк планує оновити порядок безготівкових розрахунків у гривні, зокрема для операцій, які здійснюються без відкриття банківського рахунку.

Підвищення мінімальної пенсії до 4 тис. грн

Данило Гетманцев заявив , що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. За його словами, зараз в Україні пенсія покриває лише близько 27% середньої зарплати. Він наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

Житлові сертифікати за зруйновані домівки

Як повідомила ГО «Антикорупційний штаб» з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій, станом на 1 червня понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло. Загальна сума виданих сертифікатів — 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість.

Як розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, іпотечна програма «єОселя», яку запустили як інструмент державної допомоги тим, хто купує житло, суттєво змінилася. Пріоритет змістився у бік первинного житла, а це потягнуло за собою нові витрати для покупців.

Курс валют цього тижня

Минулий тиждень відзначився помірним укріпленням гривні, крім вівторка, коли спостерігалося невелике зростання офіційної вартості долара. Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що на цей тиждень очікується відносна стабільність курсу долара з можливими коливаннями в межах 20−30 копійок.

🎬 Цей тиждень буде незвичним на українському валютному ринку. З одного боку — кінець місяця, кварталу та півріччя. А з іншого — вплив міжнародних та місцевих подій. Яким буде курс долара і євро цього тижня - також дізнавайтеся в традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

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