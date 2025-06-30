У «Дії» з’явилася нова військова облігація — Finance.ua

У «Дії» з’явилася нова військова облігація
У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Дієві, зробіть свій вклад у Сили оборони й економіку України. Купуйте в застосунку Дія нову облігацію Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних», — сказано в повідомленні.
Як придбати облігацію:
- Відкрийте Дію.
- На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації.
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
Як це працює
Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку єПідтримка.
«Купівля облігацій у Дії — це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів», — сказано в повідомленні.
Довідка Finance.ua:
- купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто заробляєте на цьому, отримуючи прибуток у відсотках;
- у травні додали такі облігації із датами виплат: Токмак — ставка 15%, дата виплати — 04.02.2026; Соледар — ставка 16,75%, дата виплати — 24.06.2026; Форос — ставка 16,75%, дата виплати — 03.11.2027; Новий Світ — ставка від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027; Лівадія — ставка від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027;
- раніше віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров повідомляв, що українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». За його словами, з жовтня 2022 року громадяни України придбали понад 13 мільйонів військових облігацій у застосунку «Дія», інвестувавши таким чином 13,5 млрд гривень у підтримку держави.
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