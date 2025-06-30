У «Дії» з’явилася нова військова облігація — Finance.ua

У «Дії» з’явилася нова військова облігація Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

У «Дії» з’явилася нова військова облігація

У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація на честь тимчасово окупованого міста Алушта.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Дієві, зробіть свій вклад у Сили оборони й економіку України. Купуйте в застосунку Дія нову облігацію Алушта з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних», — сказано в повідомленні.

Як придбати облігацію:

Відкрийте Дію. На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть й оплатіть. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Як це працює

Купуєте 10 облігацій Алушта за 10 481 грн під 16,8% річних — через рік отримуєте 12 452 грн на картку єПідтримка.

«Купівля облігацій у Дії — це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто заробляєте на цьому, отримуючи прибуток у відсотках;

у травні додали такі облігації із датами виплат: Токмак — ставка 15%, дата виплати — 04.02.2026; Соледар — ставка 16,75%, дата виплати — 24.06.2026; Форос — ставка 16,75%, дата виплати — 03.11.2027; Новий Світ — ставка від 16,4%, дата виплати — 14.04.2027; Лівадія — ставка від 17,9%, дата виплати — 09.06.2027;

раніше віцепрем’єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров повідомляв, що українці інвестували 13,5 млрд грн у військові облігації через застосунок «Дія». За його словами, з жовтня 2022 року громадяни України придбали понад 13 мільйонів військових облігацій у застосунку «Дія», інвестувавши таким чином 13,5 млрд гривень у підтримку держави.

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