Кабмін зареєстрував у Раді зміни до бюджету: основні напрямки видатків — Finance.ua

Кабмін зареєстрував у Раді зміни до бюджету: основні напрямки видатків Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Кабмін зареєстрував у Раді зміни до бюджету: основні напрямки видатків

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік. Найбільше коштів планується спрямувати на оборону, освіту, медицину та підтримку ветеранів.

449,8 млрд грн. Як повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, загальний обсяг додаткових видатків становить

Депутати планують розглянути законопроєкт упродовж найближчих двох тижнів.

Основні напрямки видатків

Оборона — +412,4 млрд грн. Із цієї суми 215,9 млрд грн підуть на закупівлю зброї та техніки.

Резервний фонд — +18,1 млрд грн.

Освіта — +4,6 млрд грн. Кошти підуть на харчування учнів початкових класів по всій країні, а також 5−11 класів у прифронтових регіонах.

Мінцифри — +3,4 млрд грн. Ці кошти направлять на тестування нових технологічних рішень у сфері оборони.

Медикаменти — +3,1 млрд грн. Закупівля препаратів для лікування онкології, гепатитів, орфанних захворювань, гемофілії тощо.

Фонд розвитку інновацій — +2,77 млрд грн. Планується збільшити статутний капітал для підтримки українських стартапів.

Субвенція військовим ліцеям — +1,5 млрд грн. Гроші спрямують на розвиток мережі закладів, які виховують молодь у патріотичному дусі. Один із нових ліцеїв відкриється в Черкасах.

Підтримка ветеранів — +1,16 млрд грн. Йдеться про виплату допомоги та компенсацій, зокрема за полісами автоцивілки.

Національне військове меморіальне кладовище — +0,8 млрд грн.

Оплата праці в системі Мін’юсту — +0,65 млрд грн. Кошти підуть на пенітенціарну систему.

Звідки візьмуть кошти

Головне джерело додаткового фінансування — це Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) — +184,9 млрд грн.

Перевиконання доходів — +147,5 млрд грн. За рахунок податку на доходи фізосіб, прибуток, акцизи, а також додаткові перекази від НБУ та держкомпаній.

Скорочення за борговими виплатами:

погашення ОВДП — 65,1 млрд грн;

обслуговування боргу — 46,7 млрд грн;

забезпечення гарантованих боргів — 3 млрд грн.

Ці суми вдалося скоротити завдяки курсовій стабільності та реструктуризації боргових зобов’язань.

Інші скорочення — 2,6 млрд грн. Скорочено видатки за деякими програмами. Наприклад, програма «помічник ветерана» втратить 900 млн грн через зміну підходів до надання допомоги.

Крім того, з 1 серпня 2025 року кошти з ліцензій грального бізнесу та третина військового ПДФО будуть направлятися на закупівлю військової техніки.

Нагадаємо, за перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це 2/3 від усього, що витрачаємо з державного бюджету.

25 червня Кабмін прийняв законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік:

пропонується збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони;

більше 100 млрд грн планували спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки;



6,3 млрд грн планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.