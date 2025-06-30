Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Минулий тиждень відзначився помірним укріпленням гривні, крім вівторка, коли спостерігалося невелике зростання офіційної вартості долара. Зменшення тиску на гривню стало можливим завдяки зростанню валютних резервів унаслідок підтримки МВФ і надходження нових траншів від ЄС.

Про це повідомила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Валютний ринок України демонстрував загалом стабільну динаміку з ознаками сезонного послаблення долара на тлі низького попиту», — зазначила вона.

За її словами, Національний банк продовжує гнучко керувати валютним ринком через інтервенції, зберігаючи контрольоване плавання курсу без різких коливань.

23 червня — 41,8335 грн/$;

24 червня — 41,8702 грн/$;

25 червня — 41,7924 грн/$;

26 червня — 41,6620 грн/$;

27 червня — 41,5852 грн/$.

На готівковому ринку попит на долар серед населення не зростав істотно, тому без значних сплесків купівлі курс мав змогу відкоригуватись донизу. В понеділок середні курси у обмінниках були найвищими за тиждень та коливалися в межах 41,50−42,10 грн/$, у вівторок 41,79−42,03 грн/$. У середу курси вже не піднімався вище за 42,00 грн/$ та був на позначках 41,36/41,90 грн/$, у четвер тенденція збереглася: 41,26 грн/$-41,82 грн/$, у п`ятницю вартість долара трохи піднялася та закріпились на 41,31/41,85 грн/$. Тобто упродовж тижня готівковий курс коливався близько до офіційного — в межах ±0,4%, що є нижчим за цільовий показник 1%.

Минулого тижня валютний ринок України демонстрував загалом стабільну динаміку з ознаками сезонного послаблення долара на тлі низького попиту. Переважну частину тижня спостерігався поступовий тренд на укріплення гривні, який змінився лише в п’ятницю.

Перший день минулого тижня був спокійним: почався з 41,90 грн/$, котирування протягом дня незначно змінювалися і вверх, і вниз, та закінчилися на рівні 41,92 грн/$.

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Другий день минулого тижня відзначився здешевленням долара на 18 копійок: вранці у вівторок його вартість складала 41,90 грн/$, протягом дня плавно зменшувалася, проходячи позначки 41,82 грн/$, 41,73 грн/$ і наприкінці дня долар склав 41,72 грн/$.

Середа, 25 червня, продовжила тренд, заданий у вівторок щодо зниження вартості долара, правда, вже не такими темпами: різниця між ранковим курсом та на час закриття дня складала 11 копійок: 41,75 грн/$ вранці і 41,64 грн/$ наприкінці дня.

Четвер вже стартував з котирувань 41,58 грн/$ та закінчив майже на тому самому рівні, але також з тенденцію до укріплення гривні — 41,57 грн/$. А ось 27-е число почалося на рівні 41,57 грн/$, вартість долара протягом впевнено зростала та закінчився день на позначках +16 копійок порівняно з ранком — 41,73 грн/$.

На тлі зростання попиту на валюту Національний банк України продав на міжбанківському ринку $875 млн — це один із найбільших обсягів за останні місяці та на 20% більше порівняно з попереднім тижнем ($724,00 млн), проте зміг відкупити $0,8 млн.

НБУ активно стримував тиск на гривню, аби уникнути стрибків курсу. Завдяки цьому готівковий ринок залишався відносно стабільним: курс долара знижувався в середині тижня, але різких змін не було. Валютні інтервенції свідчать про те, що регулятор уважно контролює ситуацію на ринку. Це дає змогу утримувати курс у межах прогнозованого діапазону навіть за умов помірного тиску на гривню.

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«На цей тиждень очікується відносна стабільність курсу долара з можливими коливаннями в межах 20−30 копійок. Гривня зберігає потенціал до помірного укріплення за умови низького попиту на готівкову валюту і продовження активності НБУ. Водночас початок місяця — це період бюджетних платежів, зарплат і закупівель, тож короткочасне зростання попиту на валюту з боку бізнесу може спричинити деякий тиск на курс», — прогнозує експертка.

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