День фінансів: створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону, середня зарплата, бронь від мобілізації — Finance.ua
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День фінансів: створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону, середня зарплата, бронь від мобілізації

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У вівторок, 27 травня, йшлося про створення фонду інвестицій для оборони, нові штрафи для водіїв та виплати компенсації за проживання ВПО.
Фонд на €150 млрд для інвестицій в оборону.
Рада Європейського Союзу 27 травня затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС.
  • Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців.
Виплати компенсації за проживання ВПО.
Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Середня зарплата у вакансіях та резюме.
У квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн. Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України Міністерства економіки.
  • При цьому стало відомо, які надбавки до зарплат отримують бюджетники.
Акценти для інвесторів.
Як діяти в період волатильності на фондовому ринку та які є для цього інструменти і можливості? Про це під час щорічного Invest Talk Summitрозповів лектор на курсі «Опціони для портфельного інвестора» у Біржовому університеті, який уже 11 років у банківському та інвестиційному бізнесі — Богдан Сидоренко. Перше, на що звернув увагу у своїй промові експерт, це те, що однією з основних складників в інвестиціях є зберігання власних активів.
😎 📲До речі, Fin Blogger Award 2025 — премія, ініційована «Біржовим університетом» спільно з нашими колегами з «Мінфін», уже втретє збирає найактивніших творців фінансового контенту, аби відзначити їхній вклад у розвиток культури фінансової грамотності в Україні. Запрошуємо долучитися до премії фінансових інфлюенсерів, інвесторів, блогерів і творців контенту.
День фінансів: створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону, середня зарплата, бронь від мобілізації

Деталі за посиланням

НБУ зменшив інтервенції на 18% до $618 млн.
Минулого тижня офіційний курс гривні залишався майже незмінним попри незначне збільшення дефіциту валюти. Національний банк зменшив інтервенції на 18% до $618 млн, однак фактична потреба в них минулого тижня була значно меншою. Про це йдеться в щотижневом огляді ICU.
  • Аналітик ICU повідомив, що лише 8% банків вкладають у кредитування населення.
  • Водночас НБУ повідомив, як захистити свої захощадження від інфляції.
  • Також в Нацбанку прокоментували ситуацію зі скасуванням кредитних лімітів для військових.
🏛️До речі, Finance.ua докладно пише в новій статті, що з банківських металів зараз пропонують українські банки.

Продаж банківських металів: що пропонують банки

Паркування з QR-кодом.
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю». Мета законопроєкту — удосконалити механізм використання пільгових паркомісць та запровадити єдиний розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з QR-кодом, що містить унікальний електронний ідентифікатор.
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День фінансів: створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону, середня зарплата, бронь від мобілізації

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Українці можуть втратити бронь від мобілізації.
В Україні деякі працівники можуть залишитися без броні від мобілізації після 28 травня 2025 року. Причина — перевірка Мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих.
За матеріалами:
Finance.ua
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