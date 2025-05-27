Експерт порадив, на що зараз варто робити акцент інвесторам — Finance.ua

Експерт порадив, на що зараз варто робити акцент інвесторам Вчора 13:40 — Особисті фінанси

Експерт порадив, на що зараз варто робити акцент інвесторам

Як діяти в період волатильності на фондовому ринку та які є для цього інструменти і можливості?

Саме про це під час щорічного Invest Talk Summit розповів лектор на курсі «Опціони для портфельного інвестора» у Біржовому університеті, який уже 11 років у банківському та інвестиційному бізнесі — Богдан Сидоренко.

Перше, на що звернув увагу у своїй промові експерт, це те, що однією з основних складників в інвестиціях є зберігання власних активів.

«Коли щось піде не так, то що ви робитимете? Ви закриватимете збитки. В інвестиціях головне — управління ризиками. Якщо ви вмієте управляти ризиками, то у вас буде все добре. Якщо ви втратили капітал — ви втратили можливість. А якщо ви захистили свій капітал, то ви відкриваєте нові вікна для своїх можливостей. Найголовніше на фондовому ринку — не лише заробляти, найважливіше — зберігати, адже завжди щось може статися», — наголосив Сидоренко.

Утім, як зазначив інвестор, кожен раз, коли ви щось захищаєте, ви втрачаєте дохідність. Тут усе залежить від об’єму. Але, якщо зменшили свої ризики, то можете конвертувати їх в інші позиції, які відбудуться в майбутньому. Саме тому це дає вам можливість планувати угоди на 2−3 роки.

«Якщо ви зайшли на повну, то й ризики будуть на повну. Захисна стратегія дає вам можливість не втрачати кошти. Багато проблем створюється, коли людина робить інтенсивні рухи, але кожен інвестор на початку буде їх робити. Якщо ризики закладаєте від початку у свою стратегію, то зможете управляти своїми реальними інвестиціями», — сказав експерт.

Тому, на думку Сидоренка, дуже важливо проводити курси щодо управління активами. Це єдиний шлях, щоб ринок розвивався. Якщо ви правильно управляєте своїми активами, то можете мати альтернативні шляхи.

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Окремо Сидоренко зупинив свою увагу на можливостях, які дають опціони та деривативи.

«Щодо опціонів, то вони дають можливість: фіксувати ризики, прибуток на падіння та зростання волатильності, заробіток на спекуляціях, посилення позицій та заробіток діапазону. Якщо брати до уваги деривативи, то це: трохи спекуляція, трохи хеджування і, як наслідок, ви маєте фіксований ризик на реальний портфель. Окрім того, ви можете працювати над посиленням позицій. Це ті переваги, які надають деривативи», — зазначив фахівець.

На що ж варто зробити ставку на ринку? Сидоренко радить звернути увагу на короткі облігації та золото. Важливий момент ще полягає в тому, що він не радить тим, хто перебуває менш як сім років у сфері інвестування займатися «шортом» (інвестиційна позиція, де інвестор продає актив, яким на момент продажу не володіє, в очікуванні, що його ціна знизиться. Це означає, що інвестор заробляє на падінні ціни, а не на її зростанні, як у випадку лонг-позиції. - Ред.), а краще зробити ставку на «лонг». Хоча, експерт відзначив цікаву тенденцію, що в Україні люди спочатку заходять саме в «шорт».

Наостанок інвестор порадив тим, хто лише починає робити перші кроки в інвестуванні, розуміти та казати самому собі, що ви можете зробити, а що — ні. Щоб надалі не втратити гроші.

«Навички потрібно формувати до того, як настане день „Ікс“. Хеджувати — треба вчитися. І треба вчитися до того, як все відбудеться. Прибуток починається з голови, а не з гаманця», — підсумував Сидоренко.

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