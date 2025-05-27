Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться — Finance.ua

Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться Вчора 11:03

Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться

В Україні деякі працівники можуть залишитися без броні від мобілізації після 28 травня 2025 року. Причина — перевірка Мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих.

Про це свідчить відповідний лист Мінекономіки № 27−11/37509−07 від 19 травня 2025 року.

Міністерство економіки попередило підприємства, що мають філії та права власності або оренди у трьох і більше областях України, про необхідність подати документи.

У разі невиконання цієї вимоги до 28 травня вони ризикують втратити право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Які документи потрібно подати

Йдеться про дві ключові групи документів:

витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Ці документи необхідно надіслати до Мінекономіки електронною поштою. Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам — щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Що буде у разі порушення

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу.

Такий статус дозволяє компаніям зберігати ключових фахівців під час воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

у Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн. Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається;

з 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

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