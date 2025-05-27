Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців — Finance.ua
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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців

Кредит&Депозит
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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців
Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо надання 50 мільйонів євро для забезпечення житлом вимушено-переміщених осіб. Кошти підуть на надання понад 1000 пільгових іпотек.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у соцмережах.
«Підписали нову угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 50 мільйонів євро. Це ще один крок у нашій спільній роботі з відновлення та забезпечення житлом тих, хто його втратив через війну. Ці кошти підуть на надання понад 1100 пільгових іпотек для внутрішньо переміщених осіб», — повідомив Кулеба.
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Кулеба пояснив, що кредитування передбачає фіксовану ставку 3%, термін до 30 років, а подати заявку можна через портал «Дія».
«Це вже друга спільна програма з БРРЄ. У 2024 році ми підписали угоду на €100 євро — завдяки ній понад 7600 українців отримали компенсацію за зруйноване житло. Банк розвитку Ради Європи є нашим надійним партнером у сфері житлової політики та підтримки ВПО», — повідомив посадовець.
За його словами, банк вже схвалив понад 500 млн євро кредитів на підтримку соціального відновлення.
«Дякую голові БРРЄ Карло Монтічеллі та команді Банку за довіру і спільну роботу. Попереду — розширення програми для ветеранів війни», — підсумував Кулеба.
За матеріалами:
УНН
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