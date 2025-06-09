День фінансів: смартконтракти в Резерв+, відпустки для чоловіків із бронюванням, ціни на житло в Україні — Finance.ua

День фінансів: смартконтракти в Резерв+, відпустки для чоловіків із бронюванням, ціни на житло в Україні Сьогодні 17:45

У понеділок, 9 червня, у фокусі — контракти із ЗСУ, фінграмотність і подорожі для чоловіків.

Смартконтракти в Резерв+

Міноборони разом з іншими міністерствами працює над запуском 35 «відстрочок» — цифрових сервісів, які мають спростити взаємодію громадян з оборонною сферою. Зокрема, до кінця 2024 року у «Резерв+» планують запустити смартконтракти. Нова послуга дозволить підписувати контракт на службу прямо зі смартфона.

За кордон із бронюванням

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. Не можуть виїжджати ті, хто обіймає посади, визначені у пункті 2.14 правил перетину кордону (постанова уряду № 57). Серед них: члени уряду, народні депутати, судді тощо.

Ціни на російську нафту

Володимир Зеленський заявив , що США має запровадити додаткові санкції проти росії. Зокрема, йдеться про зниження граничної ціни на російську нафту до 30 доларів за барель. Зеленський вважає, що енергетичні доходи є головним джерелом фінансування російської агресії.

Перша банківська картка

Попри те, що банківські картки давно стали частиною щоденного життя мільйонів українців, дехто лише зараз замислюється над тим, щоб оформити свою першу картку. З чого почати, яку картку обрати та на що звертати увагу — розповідаємо тут

💸 У сучасному світі фінансова грамотність стала однією з ключових навичок. Вміння розуміти, як працюють гроші, орієнтуватися в умовах кредитування, користуватися банківськими продуктами та здійснювати онлайн-платежі — усе це не лише спрощує повсякденне життя, а й допомагає уникати фінансових ризиків.

👩‍💻 Водночас 72% працівників кажуть, що турбота про гроші є їхнім головним стресом у житті. В такому випадку робота відходить на другий план, а бізнес втрачає не лише продуктивність, а й прибутковість. У новому матеріалі Finance.ua розповідає про те, як компанії можуть підтримати своїх людей:

Вартість житла в Україні

Аналітики Dim. Ria розповіли , що через безпекові ризики в країні та обмежені фінансові можливості українці все частіше обирають варіант оренди нерухомості, а не її придбання. Тож попит на зйомне житло продовжує зростати. У травні українці найчастіше цікавилися орендою в Івано-Франківській (+39%), Тернопільській (+29%) та Чернівецькій (+23%) областях.

З іншого боку, цінники на житло у новобудовах продовжують зростати . Найбільше вони зросли у Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях.

До речі, за словами Данила Гетманцева, програма доступного житла «єОселя» демонструє високу ефективність, але фінансування в десятки разів менше, ніж реальний попит.

Ціни на електрику в Україні та Європі

За даними Household Energy Price Index, середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні. Берлін і Берн є найдорожчими містами за вартістю електроенергії для домогосподарств у Європі. Натомість найдешевше за світло платять жителі Будапешта, Києва, Белграда і Подгориці.

Робота в агросекторі

Як розповів очільник Мінагрополітики Віталій Коваль, кожен п’ятий українець працює в агросекторі. Нині на плечах аграріїв України тримається 17,5% валового внутрішнього продукту. Крім того, в Україні вже близько 4000 аграрних підприємств отримали можливість бронювати працівників від мобілізації.

🎬 Середина червня на світовому та українському валютному ринках пройде в умовах невизначеності. Яким буде курс долара та євро цього тижня — дізнаєтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

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