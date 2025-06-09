Кожен п’ятий українець працює в агросекторі — Мінагрополітики
Майже 20% ВВП України тримається на плечах аграріїв. Наявність великої кількості досвідчених людей, як у нас, не дозволяє Україні бути просто сировинним придатком будь-кого, пише SEEDS.
Про це сказав очільник Мінагрополітики Віталій Коваль під час Agro Ukraine Summit.
З його слів, нині на плечах аграріїв України тримається 17,5% валового внутрішнього продукту. Кожен п’ятий українець працює в агросекторі. 60% валютної виручки — в агросекторі.
Тому, чим швидше ми будемо розвиватись як інноваційна країна, як країна переробки, — тим більше буде у нас успіху і сильнішим буде ВВП. Нам потрібна додана вартість, ми не можемо розвиватись, якщо у нас середня вартість тони експорту 291 євро, а в країн Європи — 1536.
сказав він
«Такий потенціал, такі золоті люди, такий досвід, який у нас є, не дозволяють нам бути сировинним придатком будь-кого. Ми повністю незалежна країна, яка має будувати свою спроможність на основі глибинної переробки, створення свого, українського бренду в агросекторі», — наголосив міністр.
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