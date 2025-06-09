Кожен п’ятий українець працює в агросекторі — Мінагрополітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен п’ятий українець працює в агросекторі — Мінагрополітики

Особисті фінанси
73
Кожен п’ятий українець працює в агросекторі — Мінагрополітики
Кожен п’ятий українець працює в агросекторі — Мінагрополітики
Майже 20% ВВП України тримається на плечах аграріїв. Наявність великої кількості досвідчених людей, як у нас, не дозволяє Україні бути просто сировинним придатком будь-кого, пише SEEDS.
Про це сказав очільник Мінагрополітики Віталій Коваль під час Agro Ukraine Summit.
Читайте також
З його слів, нині на плечах аграріїв України тримається 17,5% валового внутрішнього продукту. Кожен п’ятий українець працює в агросекторі. 60% валютної виручки — в агросекторі.
Тому, чим швидше ми будемо розвиватись як інноваційна країна, як країна переробки, — тим більше буде у нас успіху і сильнішим буде ВВП. Нам потрібна додана вартість, ми не можемо розвиватись, якщо у нас середня вартість тони експорту 291 євро, а в країн Європи — 1536.
сказав він

«Такий потенціал, такі золоті люди, такий досвід, який у нас є, не дозволяють нам бути сировинним придатком будь-кого. Ми повністю незалежна країна, яка має будувати свою спроможність на основі глибинної переробки, створення свого, українського бренду в агросекторі», — наголосив міністр.
Читайте також
Раніше Мінекономіки втретє затвердило розподіл коштів на компенсацію 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання. Таку компенсацію отримають аграрії за 1004 одиниці техніки та обладнання, придбаних у квітні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems