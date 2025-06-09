Скільки агропідприємств мають бронювання — відповідь міністра — Finance.ua
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Скільки агропідприємств мають бронювання — відповідь міністра

Казна та Політика
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Скільки агропідприємств мають бронювання — відповідь міністра
Скільки агропідприємств мають бронювання — відповідь міністра
В Україні вже близько 4000 аграрних підприємств отримали можливість бронювати працівників від мобілізації. Водночас менші фермери також можуть це зробити через обласні військові адміністрації.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в ефірі День.LIVE.
«Ми маємо цю проблему, як і всі галузі економіки. Скажу, що через Мінагрополітики статус критичності отримують підприємства із земельним банком 500 і вище. Ми в кількості понад 400 тисяч цим статусом наділи, бо вони відповідають критеріям», — сказав Коваль.
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За його словами, менші фермери через ОВА також можуть податися та отримати бронювання. На думку міністра, в країні існує цілісна проблема щодо бронювання.
«Аграрний фронт дуже важливий, але це підтримка основного фронту і маємо розуміти, що пріоритет — обороноздатність», — додав Коваль.
Нагадаємо, група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 13335. Документ дозволяє тимчасово брати на роботу та бронювати на 45 днів чоловіків, які порушили правила мобілізації.
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За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.
За матеріалами:
Novyny.live
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