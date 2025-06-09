У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження Сьогодні 17:03 — Енергетика

У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження

Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.

Залежно від місця проживання споживача в Європі, ціна на електроенергію може варіюватися у 4 рази. Згідно з оновленими даними, німецький Берлін і швейцарський Берн є найдорожчими містами за вартістю електроенергії для домогосподарств у Європі. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Лондон, Дублін і Прага.

Натомість найдешевше за світло платять жителі Будапешта, Києва, Белграда і Подгориці.

Скільки платять за електроенергію у країнах Європи

в євроцентах за кіловат-годину (c€/kWh) з урахуванням податків

Берлін — 39,82 c€/kWh;

Берн — 36,09;

Лондон — 36,02;

Дублін — 35,99;

Прага — 35,41;

Брюссель — 35,30;

Відень — 33,35;

Копенгаген — 32,95;

Рим — 31,33;

Нікосія — 30,02;

Люксембург — 28,26;

Париж — 27,11;

Амстердам — 24,81;

Вільнюс — 24,81;

Варшава — 24,45;

Рига — 23,78;

Лісабон — 23,59;

Афіни — 23,39;

Мадрид — 23,25;

Таллін — 20,49;

Братислава — 19,87;

Стокгольм — 19,15;

Гельсінкі — 17,49;

Любляна — 17,35;

Бухарест — 16,07;

Загреб — 15,79;

Софія- 14,72;

Осло — 12,57;

Валлетта — 12,32;

Подгорица — 11,07;

Белград — 10,49;

Київ — 9,64;



Будапешт — 9,17.

Середня ціна електроенергії по Європі у травні становила 23,51 євроцент за кіловат-годину (c€/kWh).

Аналітики кажуть, що у номінальному вираженні ціни в столицях Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) зазвичай нижчі за середні. У травні Прага, Вільнюс і Варшава є єдиними столицями серед країн ЦСЄ, в яких ціна на електроенергію вища за середню по Європі.

Натомість в Україні ціна електроенергії для кінцевих споживачів майже у 2,5 рази нижча, ніж середня по Європі.

Динаміка ціни на електрику у Європі

У середньому європейські ціни на електроенергію зберегли тенденцію до зниження, що спостерігалася з початку весни (у травні вартість у середньому впала на 1%). Це зниження головним чином зумовлене сезонним зниженням попиту, через зменшення потреб в опаленні, а також збільшенням виробництва відновлюваної енергії.

Індекс свідчить, що серед 33 столиць, що розглядалися у дослідженні, лише у 5 спостерігалося зростання вартості електроенергії (найбільш значне — в Осло та Афінах), тоді як у 12 спостерігалося зниження цін. Майже половина столиць не показала жодних змін в цінах на електроенергію для кінцевих споживачів.

Найбільше зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів спостерігалося в Осло (7%), що було зумовлено вищими оптовими цінами на біржі Nord Pool.

В Афінах ціни на електроенергію для кінцевих споживачів зросли на 6%, незважаючи на падіння оптових цін.

Очікується, що з наближенням літнього сезону зростаючий попит відобразиться на цінах для кінцевих споживачів.

Протилежно інша ситуація у столиці Фінляндії Гельсінкі, де ціна на електроенергію для кінцевих споживачів знизилася на 6%. Подібна тенденція спостерігалася в Брюсселі, де ціни на електроенергію для кінцевих споживачів знизилися на 5%.

Ціни на електрику відносно купівельної спроможності

Після коригування цін до стандартів купівельної спроможності (PPS) у кожній країні картина кардинально змінюється. Простіше кажучи, у показнику PPS ціни на енергоносії відображаються стосовно вартості інших товарів та послуг.

Найнижчі скориговані ціни на електроенергію для домогосподарств спостерігаються в Осло, Будапешті, Валлетті (столиці Мальти) та Гельсінкі, тоді як найвищі — у Празі, Берліні, Варшаві та Нікосії (столиця Кіпру).

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Аналітики відмічають, що більшість країн Центральної та Східної Європи зазвичай мають відносно низькі ціни на електроенергію порівняно із загальним рівнем цін у країні. Бухарест, Прага, Рига, Вільнюс та Варшава — єдині столиці серед країн Центральної та Східної Європи, в яких ціна на електроенергію була вищою за середній показник по Європі у травні 2025 року.

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