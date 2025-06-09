У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження — Finance.ua
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження

Енергетика
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.
Про це свідчить Household Energy Price Index.
Залежно від місця проживання споживача в Європі, ціна на електроенергію може варіюватися у 4 рази. Згідно з оновленими даними, німецький Берлін і швейцарський Берн є найдорожчими містами за вартістю електроенергії для домогосподарств у Європі. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Лондон, Дублін і Прага.
Натомість найдешевше за світло платять жителі Будапешта, Києва, Белграда і Подгориці.

Скільки платять за електроенергію у країнах Європи

в євроцентах за кіловат-годину (c€/kWh) з урахуванням податків
  • Берлін — 39,82 c€/kWh;
  • Берн — 36,09;
  • Лондон — 36,02;
  • Дублін — 35,99;
  • Прага — 35,41;
  • Брюссель — 35,30;
  • Відень — 33,35;
  • Копенгаген — 32,95;
  • Рим — 31,33;
  • Нікосія — 30,02;
  • Люксембург — 28,26;
  • Париж — 27,11;
  • Амстердам — 24,81;
  • Вільнюс — 24,81;
  • Варшава — 24,45;
  • Рига — 23,78;
  • Лісабон — 23,59;
  • Афіни — 23,39;
  • Мадрид — 23,25;
  • Таллін — 20,49;
  • Братислава — 19,87;
  • Стокгольм — 19,15;
  • Гельсінкі — 17,49;
  • Любляна — 17,35;
  • Бухарест — 16,07;
  • Загреб — 15,79;
  • Софія- 14,72;
  • Осло — 12,57;
  • Валлетта — 12,32;
  • Подгорица — 11,07;
  • Белград — 10,49;
  • Київ — 9,64;
  • Будапешт — 9,17.
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
Середня ціна електроенергії по Європі у травні становила 23,51 євроцент за кіловат-годину (c€/kWh).
Аналітики кажуть, що у номінальному вираженні ціни в столицях Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) зазвичай нижчі за середні. У травні Прага, Вільнюс і Варшава є єдиними столицями серед країн ЦСЄ, в яких ціна на електроенергію вища за середню по Європі.
Натомість в Україні ціна електроенергії для кінцевих споживачів майже у 2,5 рази нижча, ніж середня по Європі.
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження

Динаміка ціни на електрику у Європі

У середньому європейські ціни на електроенергію зберегли тенденцію до зниження, що спостерігалася з початку весни (у травні вартість у середньому впала на 1%). Це зниження головним чином зумовлене сезонним зниженням попиту, через зменшення потреб в опаленні, а також збільшенням виробництва відновлюваної енергії.
Індекс свідчить, що серед 33 столиць, що розглядалися у дослідженні, лише у 5 спостерігалося зростання вартості електроенергії (найбільш значне — в Осло та Афінах), тоді як у 12 спостерігалося зниження цін. Майже половина столиць не показала жодних змін в цінах на електроенергію для кінцевих споживачів.
Найбільше зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів спостерігалося в Осло (7%), що було зумовлено вищими оптовими цінами на біржі Nord Pool.
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В Афінах ціни на електроенергію для кінцевих споживачів зросли на 6%, незважаючи на падіння оптових цін.
Очікується, що з наближенням літнього сезону зростаючий попит відобразиться на цінах для кінцевих споживачів.
Протилежно інша ситуація у столиці Фінляндії Гельсінкі, де ціна на електроенергію для кінцевих споживачів знизилася на 6%. Подібна тенденція спостерігалася в Брюсселі, де ціни на електроенергію для кінцевих споживачів знизилися на 5%.

Ціни на електрику відносно купівельної спроможності

Після коригування цін до стандартів купівельної спроможності (PPS) у кожній країні картина кардинально змінюється. Простіше кажучи, у показнику PPS ціни на енергоносії відображаються стосовно вартості інших товарів та послуг.
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
Найнижчі скориговані ціни на електроенергію для домогосподарств спостерігаються в Осло, Будапешті, Валлетті (столиці Мальти) та Гельсінкі, тоді як найвищі — у Празі, Берліні, Варшаві та Нікосії (столиця Кіпру).
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Аналітики відмічають, що більшість країн Центральної та Східної Європи зазвичай мають відносно низькі ціни на електроенергію порівняно із загальним рівнем цін у країні. Бухарест, Прага, Рига, Вільнюс та Варшава — єдині столиці серед країн Центральної та Східної Європи, в яких ціна на електроенергію була вищою за середній показник по Європі у травні 2025 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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