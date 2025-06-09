У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.
Про це свідчить Household Energy Price Index.
Залежно від місця проживання споживача в Європі, ціна на електроенергію може варіюватися у 4 рази. Згідно з оновленими даними, німецький Берлін і швейцарський Берн є найдорожчими містами за вартістю електроенергії для домогосподарств у Європі. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Лондон, Дублін і Прага.
Натомість найдешевше за світло платять жителі Будапешта, Києва, Белграда і Подгориці.
Скільки платять за електроенергію у країнах Європи
в євроцентах за кіловат-годину (c€/kWh) з урахуванням податків
- Берлін — 39,82 c€/kWh;
- Берн — 36,09;
- Лондон — 36,02;
- Дублін — 35,99;
- Прага — 35,41;
- Брюссель — 35,30;
- Відень — 33,35;
- Копенгаген — 32,95;
- Рим — 31,33;
- Нікосія — 30,02;
- Люксембург — 28,26;
- Париж — 27,11;
- Амстердам — 24,81;
- Вільнюс — 24,81;
- Варшава — 24,45;
- Рига — 23,78;
- Лісабон — 23,59;
- Афіни — 23,39;
- Мадрид — 23,25;
- Таллін — 20,49;
- Братислава — 19,87;
- Стокгольм — 19,15;
- Гельсінкі — 17,49;
- Любляна — 17,35;
- Бухарест — 16,07;
- Загреб — 15,79;
- Софія- 14,72;
- Осло — 12,57;
- Валлетта — 12,32;
- Подгорица — 11,07;
- Белград — 10,49;
- Київ — 9,64;
- Будапешт — 9,17.
Середня ціна електроенергії по Європі у травні становила 23,51 євроцент за кіловат-годину (c€/kWh).
Аналітики кажуть, що у номінальному вираженні ціни в столицях Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) зазвичай нижчі за середні. У травні Прага, Вільнюс і Варшава є єдиними столицями серед країн ЦСЄ, в яких ціна на електроенергію вища за середню по Європі.
Натомість в Україні ціна електроенергії для кінцевих споживачів майже у 2,5 рази нижча, ніж середня по Європі.
Динаміка ціни на електрику у Європі
У середньому європейські ціни на електроенергію зберегли тенденцію до зниження, що спостерігалася з початку весни (у травні вартість у середньому впала на 1%). Це зниження головним чином зумовлене сезонним зниженням попиту, через зменшення потреб в опаленні, а також збільшенням виробництва відновлюваної енергії.
Індекс свідчить, що серед 33 столиць, що розглядалися у дослідженні, лише у 5 спостерігалося зростання вартості електроенергії (найбільш значне — в Осло та Афінах), тоді як у 12 спостерігалося зниження цін. Майже половина столиць не показала жодних змін в цінах на електроенергію для кінцевих споживачів.
Найбільше зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів спостерігалося в Осло (7%), що було зумовлено вищими оптовими цінами на біржі Nord Pool.
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В Афінах ціни на електроенергію для кінцевих споживачів зросли на 6%, незважаючи на падіння оптових цін.
Очікується, що з наближенням літнього сезону зростаючий попит відобразиться на цінах для кінцевих споживачів.
Протилежно інша ситуація у столиці Фінляндії Гельсінкі, де ціна на електроенергію для кінцевих споживачів знизилася на 6%. Подібна тенденція спостерігалася в Брюсселі, де ціни на електроенергію для кінцевих споживачів знизилися на 5%.
Ціни на електрику відносно купівельної спроможності
Після коригування цін до стандартів купівельної спроможності (PPS) у кожній країні картина кардинально змінюється. Простіше кажучи, у показнику PPS ціни на енергоносії відображаються стосовно вартості інших товарів та послуг.
Найнижчі скориговані ціни на електроенергію для домогосподарств спостерігаються в Осло, Будапешті, Валлетті (столиці Мальти) та Гельсінкі, тоді як найвищі — у Празі, Берліні, Варшаві та Нікосії (столиця Кіпру).
Аналітики відмічають, що більшість країн Центральної та Східної Європи зазвичай мають відносно низькі ціни на електроенергію порівняно із загальним рівнем цін у країні. Бухарест, Прага, Рига, Вільнюс та Варшава — єдині столиці серед країн Центральної та Східної Європи, в яких ціна на електроенергію була вищою за середній показник по Європі у травні 2025 року.
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