Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар у Європі — Finance.ua

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Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар у Європі

Технології&Авто
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Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар у Європі
Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар у Європі
За перший квартал 2025 року продажі нових електрокарів у Європі зросли майже на 24%. Прийнято вважати, що електромобілі вигідніше заряджати, аніж заправляти традиційне авто. Проте фактична вартість зарядки електроавто вдома суттєво відрізняється від однієї європейської країни до іншої.
Про це пише ArenaEV.

Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар

Найбільше коштів за зарядку електромобіля витрачають мешканці Німеччини — близько 25,73 євро, що становить приблизно 7,06 євро за кожні 100 км.
Найвигідніше заряджати електромобіль у Туреччині — близько 1,11 євро за 100 кілометрів пробігу.
Варто зазначити, що дані показники стосуються заряджання вдома, що зазвичай вигідніше, аніж на зарядних станціях, де вартість може зрости на 60%.
Ось скільки коштує зарядити електрокар у Європі:
Де найдорожче та найдешевше заряджати електрокар у Європі

Скільки коштує зарядити електрокар в Україні

За даними Інституту дослідження авторинку, якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, за середнього споживання 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 370 грн (+10 грн у порівнянні з квітнем).
Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, у травні складала (округлено) 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).
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