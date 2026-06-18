Skoda готується представити новий електричний кросовер Peaq Сьогодні 06:32 — Технології&Авто

Skoda готується представити новий електричний кросовер Peaq

Skoda готується представити новий електричний кросовер Peaq 23 червня та розкрила подробиці його масштабної програми випробувань. Прототипи моделі тестувалися в Європі, Африці та Північній Америці, а загальний пробіг під час розробки перевищив 1,5 млн км.

Одним із ключових етапів стали випробування в американському штаті Аризона. Там автомобілі піддавали впливу екстремальної спеки та інтенсивного сонячного випромінювання протягом 12 місяців для перевірки стійкості лакофарбового покриття та пластикових елементів кузова. Також інженери оцінювали ефективність гальмівної системи, охолодження та роботи кондиціонера в умовах високих температур.

Не менш важливими були зимові тести за 200 км на північ від Полярного кола, де температура опускалася до -40°C. У таких умовах фахівці перевіряли швидкість прогрівання салону, ефективність розморожування скла, а також поведінку кросовера на снігу та льоду.

Додатково прототипи пройшли тисячі кілометрів гравійними та запиленими дорогами. Це дозволило оцінити герметичність салону та стійкість металевих і пластикових елементів кузова до пошкоджень від каміння.

Новий Peaq побудований на платформі MEB+ та матиме до семи місць у салоні. Базова версія Peaq 60 отримає батарею на 63 кВт·год, електромотор потужністю 204 к.с. та запас ходу понад 460 км. Варіант Peaq 90 оснащуватиметься акумулятором на 91 кВт·год, двигуном на 286 к.с. і зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.

Флагманський Peaq 90x матиме повний привід завдяки двом електромоторам сумарною потужністю 299 к.с. Запас ходу також перевищуватиме 600 км, а розгін від 0 до 100 км/год займатиме 6,7 секунди.

MMR За матеріалами:

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