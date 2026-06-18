Huawei готує незвичний смартфон, який складатиметься двічі Сьогодні 05:42 — Технології&Авто

Huawei готує незвичайний смартфон: патент натякає на вертикальний розкладний пристрій

Компанія Huawei отримала патент на новий складаний телефон, який може стати одним із найбільш незвичайних пристроїв на ринку. Виробник розглядає концепцію вертикального трифолда з трьома секціями екрана.

Про це пише Android Headlines.

Що незвичного у новинці

На відміну від звичних «книжок», які розкладаються по горизонталі і перетворюються на планшет, нова розробка передбачає витягнутий форм-фактор. Дисплей складається двічі, зменшуючи гаджет до розміру, який можна носити в кишені.

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За описом патенту, така конструкція використовує два шарніри і три частини корпусу. Такий підхід може дозволити збільшити робочу площу дисплея без істотного зростання ширини. За задумом, у розкладеному стані гаджет перетворюється на витягнутий смартфон з тонким корпусом.

Патент також розкриває деталі внутрішньої конструкції пристрою. У ньому описується гнучкий екран, система внутрішніх рамок і спеціальні захисні шари. Окрему увагу приділено антенам і компонентам зв’язку, щоб забезпечити стабільний прийом сигналу навіть у такому складному складаному корпусі.

Поки що не відомо, чи планує Huawei перетворити цю ідею на комерційний продукт. Патенти часто використовуються для захисту перспективних розробок і далеко не завжди доходять до стадії масового виробництва. Проте виробник вже має досвід створення незвичайних складаних пристроїв — саме Huawei першою випустила на ринок серійний трифолд-смартфон Mate XT.

УНІАН За матеріалами:

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