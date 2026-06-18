Скільки «живе» iPhone, і чому користувачі все рідше оновлюють смартфони

Раніше користувачі змінювали свої iPhone майже як за графіком — раз на два роки. Сьогодні ситуація кардинально інша: користувачі тримають смартфони значно довше, а середній цикл оновлення виріс у кілька разів.
За даними опитувань, більшість користувачів сьогодні тримають iPhone приблизно 3−4 роки, а частина — значно довше. Іноді оновлення відбувається не через «застарілість», а через механічні пошкодження або зношення батареї.
Окремі користувачі зазначають, що заміна акумулятора дозволяє продовжити життя смартфона ще на кілька років без втрати продуктивності.
Попри довші цикли використання, це не завадило Apple показувати високі фінансові результати — попит на нові моделі залишається стабільним.
Як пишуть експерти, сучасні моделі отримують довшу підтримку iOS, що дозволяє використовувати їх багато років без втрати актуальності. Більшість пристроїв отримують оновлення щонайменше 5 років.