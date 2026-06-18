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Скільки «живе» iPhone, і чому користувачі все рідше оновлюють смартфони

Технології&Авто
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iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro
Раніше користувачі змінювали свої iPhone майже як за графіком — раз на два роки. Сьогодні ситуація кардинально інша: користувачі тримають смартфони значно довше, а середній цикл оновлення виріс у кілька разів.
Про це пише видання BGR.

Як було раніше

У перші роки після появи iPhone користувачі змінювали пристрої дуже часто. Причиною була і швидка поява нових функцій, і суттєве зростання продуктивності між поколіннями.
Тоді оператори мобільного зв’язку у США часто пропонували субсидовані або навіть безкоштовні апгрейди за умови контракту. У результаті типовий цикл використання складав приблизно 2−3 роки.
Додатково старі моделі швидше втрачали продуктивність після оновлень iOS, що також підштовхувало до покупки нового смартфона.

Чому сьогодні iPhone «живе» довше

Сучасні iPhone стали значно потужнішими та стабільнішими. Більшість користувачів уже не помічає серйозного падіння швидкості навіть через кілька років використання.
Також зникли щедрі субсидії від операторів, тому фінансовий стимул оновлюватися кожні два роки фактично зник. У результаті цикл зріс до 4−6 років і більше.
Багато власників просто змінюють батарею або дрібні компоненти, замість купівлі нового пристрою.
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За даними опитувань, більшість користувачів сьогодні тримають iPhone приблизно 3−4 роки, а частина — значно довше. Іноді оновлення відбувається не через «застарілість», а через механічні пошкодження або зношення батареї.
Окремі користувачі зазначають, що заміна акумулятора дозволяє продовжити життя смартфона ще на кілька років без втрати продуктивності.
Попри довші цикли використання, це не завадило Apple показувати високі фінансові результати — попит на нові моделі залишається стабільним.
Як пишуть експерти, сучасні моделі отримують довшу підтримку iOS, що дозволяє використовувати їх багато років без втрати актуальності. Більшість пристроїв отримують оновлення щонайменше 5 років.
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Також суттєво покращилася міцність корпусів і захист від пошкоджень. Починаючи з новіших поколінь, iPhone отримали водозахист і значно кращу стійкість до падінь завдяки посиленим матеріалам.
У результаті смартфони стали не лише швидшими, а й набагато витривалішими в повсякденному використанні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
iPhoneAppleСмартфони
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