День фінансів: середня зарплата для пенсії, адміністрування ПДВ, регулювання крипторинку

У четвер, 5 листопада, Україна отримала черговий транш від ЄС, а ВР підготувала нові правила адміністрування ПДВ.

Транш від ЄС

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш фінансової допомоги обсягом 4,36 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan. Із цієї суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро передбачено на оборонні потреби.

Нові правила адміністрування ПДВ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д, який передбачає зміни до Податкового кодексу України для спрощення адміністрування податку на додану вартість.

ринок нерухомості отримає Водночасотримає одні правила для всіх. В Україні досі немає закону, який комплексно регулював би рієлторську діяльність.

Регулювання крипторинку

НБУ підтримує врегулювання ринку віртуальних активів в Україні на основі європейського підходу MiCA, міжнародних стандартів і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Водночас регулятор застерігає від ризиків для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки країни.

Середня зарплата для пенсії

Для українців, що вперше виходять на пенсію в 2026 році, Пенсійний фонд враховує середню зарплату в країні за три попередні роки — 2023, 2024 та 2025-й. Цей показник становить 17 482,87 грн.

Нові правила оплати комуналки

Цей законопроєкт У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про управління житловим фондом» № 16209.Цей законопроєкт змінює правила управління багатоквартирними будинками та захищає сумлінних платників від відключень комунальних послуг через борги сусідів.

ТОП-10 ніш регіонального бізнесу

Малий бізнес в Україні залишається одним із напрямів, у яких люди шукають можливості для самозайнятості та заробітку.

У цій статті ми зібрали топ-10 напрямів малого бізнесу України за регіонами, які відповідають актуальним тенденціям українського підприємництва ➡️ ТОП-10 ніш регіонального бізнесу: від кавʼярні до крафтового виробництва

Єврооблігації України підскочили

4 листопада, українські суверенні єврооблігації з купонною ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент — до понад 63 центів за долар номіналу.

Частка непрацюючих кредитів у банках

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 жовтня 2026 року другий місяць поспіль залишається на рівні 11,5%. При цьому НБУ підкріпив банки готівкою