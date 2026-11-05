День фінансів: середня зарплата для пенсії, адміністрування ПДВ, регулювання крипторинку

У четвер, 5 листопада, Україна отримала черговий транш від ЄС, аВР підготувала нові правила адміністрування ПДВ.
Транш від ЄС
Європейський Союз перерахував Україні черговий транш фінансової допомоги обсягом 4,36 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan. Із цієї суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро передбачено на оборонні потреби.
Нові правила адміністрування ПДВ
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д, який передбачає зміни до Податкового кодексу України для спрощення адміністрування податку на додану вартість.
Водночас ринок нерухомості отримає одні правила для всіх.
В Україні досі немає закону, який комплексно регулював би рієлторську діяльність.
Регулювання крипторинку
НБУ підтримує врегулювання ринку віртуальних активів в Україні на основі європейського підходу MiCA, міжнародних стандартів і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Водночас регулятор застерігає від ризиків для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки країни.
Для українців, що вперше виходять на пенсію в 2026 році, Пенсійний фонд враховує середню зарплату в країні за три попередні роки — 2023, 2024 та 2025-й. Цей показник становить 17 482,87 грн.
Нові правила оплати комуналки
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про управління житловим фондом» № 16209.Цей законопроєкт змінює правила управління багатоквартирними будинками та захищає сумлінних платників від відключень комунальних послуг через борги сусідів.
ТОП-10 ніш регіонального бізнесу
Малий бізнес в Україні залишається одним із напрямів, у яких люди шукають можливості для самозайнятості та заробітку.