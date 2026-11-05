0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд до Польщі

45
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Потяг УЗ
Потяг УЗ
Укрзалізниця представила новий флагманський поїзд № 51/52 «Ярослав Мудрий», який курсуватиме між Києвом і Перемишлем. Цей маршрут дасть змогу пасажирам здійснювати зручні пересадки на поїзди до інших європейських міст.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Новий поїзд назвали на честь першого поїзда, який 4 листопада 1861 року проїхав територією України. Тоді «Ярослав» з’єднав Відень і Львів. Ця дата вважається початком залізничного руху в Україні.
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд до Польщі

Маршрут і розклад

Маршрут нового поїзда частково повторює історичне сполучення Львів — Перемишль. У польському Перемишлі пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.
Поїзд складається з нових вагонів, також у ньому передбачене інклюзивне купе.
На сайті УЗ вказано, що потяг відправляється щоденно.
Розклад руху:
  • із Києва: відправлення о 20:12, прибуття до Перемишля о 5:00;
  • із Перемишля: відправлення о 22:30, прибуття до Києва о 9:15.
Вартість квитків, згідно з даними у застосунку Укрзалізниці, на потяг 051 становить:
  • у вагоні купе — 2581 грн;
  • у люксі — 4449 грн.
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд до Польщі
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяПольща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems