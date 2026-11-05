«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд до Польщі
Маршрут і розклад
- із Києва: відправлення о 20:12, прибуття до Перемишля о 5:00;
- із Перемишля: відправлення о 22:30, прибуття до Києва о 9:15.
- у вагоні купе — 2581 грн;
- у люксі — 4449 грн.
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