«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд до Польщі

Укрзалізниця представила новий флагманський поїзд № 51/52 «Ярослав Мудрий», який курсуватиме між Києвом і Перемишлем. Цей маршрут дасть змогу пасажирам здійснювати зручні пересадки на поїзди до інших європейських міст.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Новий поїзд назвали на честь першого поїзда, який 4 листопада 1861 року проїхав територією України. Тоді «Ярослав» з’єднав Відень і Львів. Ця дата вважається початком залізничного руху в Україні.

Маршрут і розклад

Маршрут нового поїзда частково повторює історичне сполучення Львів — Перемишль. У польському Перемишлі пасажири зможуть зручно пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Поїзд складається з нових вагонів, також у ньому передбачене інклюзивне купе.

щоденно. На сайті УЗ вказано , що потяг відправляється

Розклад руху:

із Києва: відправлення о 20:12, прибуття до Перемишля о 5:00;

із Перемишля: відправлення о 22:30, прибуття до Києва о 9:15.

Вартість квитків, згідно з даними у застосунку Укрзалізниці, на потяг 051 становить: