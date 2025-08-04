День фінансів: санкції проти «тіньового флоту» рф, докапіталізація «Київміськбуду», посвідки на проживання у ЄС — Finance.ua

День фінансів: санкції проти «тіньового флоту» рф, докапіталізація «Київміськбуду», посвідки на проживання у ЄС Сьогодні 17:45

Понеділок, 4 серпня. Коли закінчиться тимчасовий захист у ЄС, скільки ще триматимуться тарифи на комуналку, та яким буде курс валют на цьому тижні.

Санкції проти російського «тіньового флоту»

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо капітанів суден, які належать до так званого російського тіньового флоту. Санкції введено проти 94 фізичних осіб — громадян росії, Китаю, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану. Крім того, обмеження наклали на 5 юридичних осіб, зареєстрованих у росії.

Завершення тимчасового захисту для українців у ЄС

Євросоюз планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році. Українцям запропонують перейти в інші правові статуси ЄС

🔷 Перспектива отримання посвідки на постійне проживання в ЄС залишається більш стабільним та, по суті, не таким складним шляхом до інтеграції, як може здатися на перший погляд. Раніше ми розповідали, як отримати посвідку на проживання в Німеччині, Польщі та Чехії

Сьогодні хочемо розповісти про Румунію, Велику Британію, Іспанію та Італію 👇

Тарифи на комуналку

Національний банк очікує, що вже у 2026 році розпочнеться поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду. Це рішення зумовлене необхідністю приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів на тлі складної ситуації в енергетичному секторі. До кінця 2025 року тарифи не мають підвищитися.

Динаміка реєстрацій та закриттів компаній в Україні

Аналітика YC. Market показала , що українські підприємці постійно шукають можливості для розвитку. Так, найбільшу кількість компаній протягом першого півріччя 2025 року було відкрито у сферах «Оптова торгівля» та «Операції з нерухомістю». Київ традиційно залишився лідером з новозареєстрованих компаній.

📌 Інвесторів зазвичай цікавить, який дохід може принести той чи інший актив та які існують ризики. Але є ще одне важливе питання, в якому варто розібратися на старті, — це податки з доходу від інвестицій.

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єЧерга для вантажівок

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила функціонування та використання системи «єЧерга» для перетину кордону. Оновлені правила спрямовані на забезпечення прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі та врахування перевезення пріоритетних товарів.

Докапіталізація «Київміськбуду»

НКЦПФР почала адміністративну процедуру щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Компанія планує здійснити емісію 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Витяги про несудимість у «Дії»

В Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Зарплати нетехнічних фахівців в ІТ

Як свідчать результати дослідження DOU, за останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються.

За даними аналітиків OLX Робота, у 2025 році все більше шукачів роботи обирають вакансії з гнучким графіком. Водночас кількість «гнучких» пропозицій роботи в червні 2025 збільшилася на 13%, у порівнянні з червнем минулого року.

Відновлення житла після обстрілів

Уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки. Процедура буде спрощеною: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.

Курс валют

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що на початку серпня курс гривні залишатиметься доволі стабільним без серйозних коливань, 4−8 серпня повинні пройти без різких «стрибків», волатильність не перевищить 25−30 копійок, якщо не зміняться поточні ринкові та фундаментальні умови.

🎬 До вашої уваги також традиційний прогноз курсу валют на тиждень від Finance.ua:

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