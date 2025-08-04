ТОП-5 галузей, найбільш привабливих для українського бізнесу (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 галузей, найбільш привабливих для українського бізнесу (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

ТОП-5 галузей, найбільш привабливих для українського бізнесу (інфографіка)



Про це йдеться в аналітиці Бізнес продовжує адаптуватись до впливу нових чинників та шукає постійних можливостей для розвитку.Про це йдеться в аналітиці YC. Market

Експерти проаналізували динаміку реєстрацій та закриттів компаній в Україні у перші 2 квартали 2025 року.

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Тут визначено галузі, які стали найбільш привабливими для українського бізнесу.

ТОП- 5 провідних секторів у 1 півріччі 2025 року

Найбільшу кількість компаній протягом першого півріччя 2025 року було відкрито у сферах:

«Оптова торгівля» — 2066,

«Операції з нерухомістю» (1439),

«Інформаційні технології» (1429),

«Будівельні компанії» (1351),

«Транспорт і логістика» (1281).

У першому кварталі 2025 року приріст новостворених компаній у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року найбільше спостерігався у галузях «Спортивні організації» (+ 286.7%), «Целюлозно-паперова промисловість» (+ 275%), «Телекомунікації» (+ 244.4%), «Водопостачання» (+ 233.3%), «Коксохімічна промисловість» (+ 175%).

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У другому кварталі 2025 року новостворених компаній прибуло у секторах:

«Фінансові посередники» (+ 1766,7%),

«Аудит та бухоблік» (+ 190,3%),

«Громадські організації» (+ 176,1%),

«Державні організації» (+ 156,2%),

«Спортивні організації"(+ 135,7%) у порівнянні з 2-им кварталом 2024 року.

Рейтинг секторів з найбільшою кількістю припинених юридичних осіб у першому півріччі 2025 року складають «Громадські організації» (332), «Сільське господарство» (287), «Оптова торгівля» (252), «Державні організації» (154) та «Інші послуги» (152).

Тенденція по найбільшому припиненню компаній у 1 кварталі 2025 року в порівнянні з першим кварталом 2024 року спостерігалась:

у галузях «Виробництво електроніки» (-900%),

«Розважальні організації"(-300%),

«Фармацевтична промисловість» (-140%),

«Реклама і маркетинг» (- 133.33%),

«Електроенергетика» (- 112.5%).

У 2 кварталі 2025 року найбільше закриття організацій відбулось у секторах «Громадські організації» (- 516.67%), «Освітні установи» (- 208.33%), «Електроенергетика» (- 200%), «Спортивні організації» (- 200%), «Державні організації» (- 120%) в порівнянні до цього ж періоду 2024 року.

Регіональний розподіл

Київ традиційно залишився лідером по новозареєстрованих компаніях — 5309 за перше півріччя 2025 року: у першому кварталі у столиці було відкрито 2437 нових компаній, у другому їх кількість збільшилась до 2872.

Кількість зареєстрованих та припинених компаній за 2021 — 2025 роки

Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на зростання кількості зареєстрованих компаній: помітно, що протягом 2021-го року, попри пандемію, компанії відкривались у відносно стабільному темпі.

Натомість вже в 1-му кварталі 2022-го року відчутний значний спад по кількості новозареєстрованих компаній, що є очікуваним наслідком початку повномасштабного вторгнення та економічних ризиків.

Раніше НБУ повідомляв , що бізнес стримано оцінив свою ділову активність, проте поліпшив оцінки у річному вимірі. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА). У липні 2025 року ІОДА становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4).

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