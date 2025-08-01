Бізнес стримано поліпшив оцінки в річному вимірі (інфографіка) — Finance.ua
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Бізнес стримано поліпшив оцінки в річному вимірі (інфографіка)

Казна та Політика
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Бізнес стримано поліпшив оцінки в річному вимірі (інфографіка)
Бізнес стримано поліпшив оцінки в річному вимірі (інфографіка)
Бізнес стримано оцінив свою ділову активність, проте поліпшив оцінки у річному вимірі.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), пише НБУ.
У липні 2025 року ІОДА становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4).
Бізнес стримано поліпшив оцінки в річному вимірі (інфографіка)
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На очікування підприємств негативно вплинули:
  • суттєві втрати від посилення обстрілів критичної інфраструктури;
  • зростання витрат на сировину, оплату праці та паливо;
  • дефіцит кваліфікованих кадрів;
  • інфляційні процеси.
  • Водночас позитивними чинниками залишалися:
  • стабільна ситуація в енергетиці,
  • жвавий споживчий попит,
  • сезонність.
Підприємства торгівлі зберегли найбільш позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та жвавим споживчим настроям: секторальний індекс у липні становив 51.2 (у червні — 52.0, у липні 2024 — 44.7).
Підприємства будівництва також оптимістично оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс — 50.6 (у червні — 50.4, у липні 2024 — 49.6).
Підприємства промисловості були стриманими в оцінках з огляду на високі безпекові ризики та здорожчання виробничих витрат: секторальний індекс — 48.6 (у червні — 50.4, у липні 2024 — 45.8).
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Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найгірше оцінили результати своєї діяльності, зважаючи на здорожчання логістичних витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс — 45.8 (у червні — 48.3, у липні 2024 — 42.5).
Більшість респондентів очікували на зростання як закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги. Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Бізнес у всіх секторах очікує на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у сфері послуг.
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Більшість малих та середніх підприємств в Україні наразі потребують фінансування. Однак отримати доступ до коштів заважають високі ставки, вимоги до застави та складні умови.
Про це свідчать результати результати дослідження Ukrsibbank BNP Paribas Group спільно з Європейською Бізнес Асоціацією.
59% висловили зацікавленість у довгостроковому фінансуванні вже зараз. 40% опитаних компаній потребують короткострокових коштів.
Лише невелика частка підприємців (19% для довгострокового та 5% для короткострокового) зазначають, що потребуватимуть додаткового фінансування після завершення війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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