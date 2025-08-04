Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії» — Finance.ua
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Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії»

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Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії»
Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії»
В Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Послуга отримання витягів про несудимість доступна з 3 серпня.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Чому вона не працювала? З 1 серпня 2025 року послуга була тимчасово недоступна через проведення Департаментом інформатизації МВС спільно з ДП «Інфотех» регламентних робіт щодо оновлення програмного забезпечення та покращення оперативності роботи системи.
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Де тепер можна отримати витяг про несудимість? Громадяни, яким необхідно отримати витяг про несудимість, можуть зробити це через сервіс МВС — Єдине вікно громадянина, або у застосунку та на порталі Дія.
Нагадуємо:
  • послуга доступна для всіх громадян віком від 14 років;
  • готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті «Єдиного вікна для громадян»;
  • у разі оформлення через Дію витяг про несудимість надійде на вашу електронну пошту;
  • також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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