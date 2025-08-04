Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії» — Finance.ua

Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії» Сьогодні 11:27

Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії»

В Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Послуга отримання витягів про несудимість доступна з 3 серпня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Чому вона не працювала? З 1 серпня 2025 року послуга була тимчасово недоступна через проведення Департаментом інформатизації МВС спільно з ДП «Інфотех» регламентних робіт щодо оновлення програмного забезпечення та покращення оперативності роботи системи.

Читайте також У Дії розпочинається тестування отримання витягу про несудимість

Де тепер можна отримати витяг про несудимість? Громадяни, яким необхідно отримати витяг про несудимість, можуть зробити це через сервіс МВС — Громадяни, яким необхідно отримати витяг про несудимість, можуть зробити це через сервіс МВС — Єдине вікно громадянина , або у застосунку та на порталі Дія

Нагадуємо:

послуга доступна для всіх громадян віком від 14 років;

готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті «Єдиного вікна для громадян»;

у разі оформлення через Дію витяг про несудимість надійде на вашу електронну пошту;

також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.