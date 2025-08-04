Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії» — Finance.ua

Витяги про несудимість знову можна отримати в «Дії»
В Україні відновили видачу витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Послуга отримання витягів про несудимість доступна з 3 серпня.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Чому вона не працювала? З 1 серпня 2025 року послуга була тимчасово недоступна через проведення Департаментом інформатизації МВС спільно з ДП «Інфотех» регламентних робіт щодо оновлення програмного забезпечення та покращення оперативності роботи системи.
Де тепер можна отримати витяг про несудимість? Громадяни, яким необхідно отримати витяг про несудимість, можуть зробити це через сервіс МВС — Єдине вікно громадянина, або у застосунку та на порталі Дія.
Нагадуємо:
- послуга доступна для всіх громадян віком від 14 років;
- готовий документ можна завантажити в особистому кабінеті «Єдиного вікна для громадян»;
- у разі оформлення через Дію витяг про несудимість надійде на вашу електронну пошту;
- також його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи».
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