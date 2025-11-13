День фінансів: санкції проти Міндіча та Цукермана, 6 млн євро від ЄС, борг України Сьогодні 17:33

Санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.

Водчночас в ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем.

ВОП пояснили, як діятимуть санкції проти Міндіча і Цукермана.

ЄС виділив Україні майже 6 мільйонів євро

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила під час виступу в Європарламенті. Фон дер Ляєн заявила, що зараз настав час для Євросоюзу надати нового імпульсу підтримці України та викрити спробу російського президента володимира путіна виграти час і домогтися вигідних умов на переговорах.

Також ЄС запустив новий проєкт на 37 мільйонів євро для відбудови України.

Країни Європи, які найбільше грошей витратили на українських біженців

З січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро. Детально дивіться в інфографіці.

Борг України перевищує безпечний рівень

За роки війни загальний обсяг державного боргу зріс утричі — до 7,4 трлн грн, а його співвідношення до ВВП сягало подекуди понад 90%. Витрати на його обслуговування протягом 2022-І півріччя 2025 року становили 3,2 трлн грн.

У США завершився найдовший в історії шатдаун

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який припиняє найдовше в історії країни припинення роботи уряду. Шатдаун затягнувся на 43 дні.

70 % підлітків та 42 % дорослих користуються ШІ в Україні

Сьогодні 58% українців володіють цифровими навичками принаймні на базовому рівні. Це показник, який відповідає середньому рівню країн ЄС.

Земля чи нерухомість: який актив найбільш вигідний

Ви інвестор-початківець та думаєте, куди ж вкласти свої гроші? Або бажаєте вийти зі свого чинного інструмента, щоб вкластися в щось інше? Як щодо землі чи нерухомості? Саме про ці два види активів, їхні плюси та мінуси, говорили експерти під час конференції «Жити на відсотки». Відповіді читайте тут.

Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти

Які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти, та як інвестують ті, хто заробляє, розповів Руслан Лінник , General Partner в фонді Majinx Capital. За його словами ринок криптовалют в наші дні дуже змінився.

