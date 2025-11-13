0 800 307 555
День фінансів: санкції проти Міндіча та Цукермана, 6 млн євро від ЄС, борг України

У четвер, 13 листопада, ми розбиралися, як правильно вибрати картку для щоденних витрат. Про це пишемо в нашій статті:
Як обрати карту для щоденних витрат: п’ять ключових критеріїв
Також ми розробили Рейтинг дебетових карток.
Санкції проти Міндіча та Цукермана
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.
ЄС виділив Україні майже 6 мільйонів євро
Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила під час виступу в Європарламенті. Фон дер Ляєн заявила, що зараз настав час для Євросоюзу надати нового імпульсу підтримці України та викрити спробу російського президента володимира путіна виграти час і домогтися вигідних умов на переговорах.
Країни Європи, які найбільше грошей витратили на українських біженців
З січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро. Детально дивіться в інфографіці.
Борг України перевищує безпечний рівень
За роки війни загальний обсяг державного боргу зріс утричі — до 7,4 трлн грн, а його співвідношення до ВВП сягало подекуди понад 90%. Витрати на його обслуговування протягом 2022-І півріччя 2025 року становили 3,2 трлн грн.
У США завершився найдовший в історії шатдаун
Президент США Дональд Трамп підписав закон, який припиняє найдовше в історії країни припинення роботи уряду. Шатдаун затягнувся на 43 дні.
70 % підлітків та 42 % дорослих користуються ШІ в Україні
Сьогодні 58% українців володіють цифровими навичками принаймні на базовому рівні. Це показник, який відповідає середньому рівню країн ЄС.
Земля чи нерухомість: який актив найбільш вигідний
Ви інвестор-початківець та думаєте, куди ж вкласти свої гроші? Або бажаєте вийти зі свого чинного інструмента, щоб вкластися в щось інше? Як щодо землі чи нерухомості? Саме про ці два види активів, їхні плюси та мінуси, говорили експерти під час конференції «Жити на відсотки». Відповіді читайте тут.
Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти
Які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти, та як інвестують ті, хто заробляє, розповів Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital. За його словами ринок криптовалют в наші дні дуже змінився.
