День фінансів: санкції проти фінансового сектору рф, зростання попиту на валюту, ціни на квартири в Україні — Finance.ua

День фінансів: санкції проти фінансового сектору рф, зростання попиту на валюту, ціни на квартири в Україні Сьогодні 17:45

Вівторок, 14 січня. Який середній розмір заробітної плати наразі в Україні та що з цінами на житло.

Санкції проти фінансового сектору рф. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектору рф. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.

Зростання попиту на валюту. Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися, перш за все через дію сезонних чинників, водночас ослаблення гривні не було стрімким. У Національному банку . Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися, перш за все через дію сезонних чинників, водночас ослаблення гривні не було стрімким. У Національному банку відзначають , що останніми днями спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти, однак регулятор зберігає повний контроль над ситуацією.

До речі, інвестбанк Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо курсу долара до основних світових валют. Долар дорожчатиме завдяки сильній економіці США і підвищенню Дональдом Трампом тарифів, що може уповільнити пом’якшення грошово-кредитної політики.

Результати дослідження компанії Info Sapiens показують , що українці стали більше побоюватися підвищення цін та зростання курсу долара.

Стратегія цифрового розвитку інновацій. Уряд Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WinWin) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями державної політики у сфері розвитку інноваційних продуктів, товарів та послуг. Документ пріоритезує ключові напрями розвитку, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників тощо.

Топ затребуваних професій в Україні. У Державному центрі зайнятості У Державному центрі зайнятості розповіли , що в Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Це посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст.

Як свідчать дані Work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Тенденція проявила себе в усіх областях — лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн.

Ціни на квартири в Україні. Аналітичний центр Dim. ria Аналітичний центр Dim. ria оприлюднив звіт про ринок нерухомості України за 2024 рік. Так, найдорожчим містом для купівлі нового житла залишається Київ: середня вартість квадратного метра становить $1342, що на 4% менше, ніж минулого року. Найдешевшим районом столиці є Деснянський ($909 за м², -4%).

Виплати для ВПО. Уряд Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців. У застосунку Дія можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім’ю. Виплати надходять двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Фейк щодо індексації пенсій. Пенсійний фонд Пенсійний фонд попередив громадян про поширення фейкової інформації в сумнівних Telegram-каналах. У повідомленнях стверджується, що з 15 січня 2025 року розпочнеться індексація пенсій, для отримання якої необхідно заповнити анкету. «Це неправда, і подібні заяви є маніпуляцією, спрямованою на залучення довірливих користувачів до переходу за фішинговими посиланнями», — наголосили в ПФУ.

Послуги на порталі «Дія». У «Дії» після масштабної кібератаки У «Дії» після масштабної кібератаки відновили ще деякі послуги. Так, на порталі знову доступні «Грант на власну справу», «Отримання статусу безробітного» та інші можливості. Також у Дії стало зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього почали підключати державні банки. Першим до Дії приєднався Укргазбанк.

Зауважимо, що якщо через рахунок проходять великі суми грошей чи надходить безліч дрібних платежів, треба бути готовим до того, що рано чи пізно банк може заблокувати рахунок. Finance.ua вирішив розібратись, що ж може стати приводом для блокування рахунку, що повинен знати клієнт і як діяти, щоб цього уникнути. Про це розповідаємо в новому матеріалі:

Новий закон про автоцивілку. В Україні почали діяти нові правила обовʼязкового автострахування — Автоцивілка. Для вашої зручності ми зібрали ключові зміни автоцивілки та врегулювання 2025 року та порівняли їх із 2024-м у В Україні почали діяти нові правила обовʼязкового автострахування — Автоцивілка. Для вашої зручності ми зібрали ключові зміни автоцивілки та врегулювання 2025 року та порівняли їх із 2024-м у форматі короткого гайду

Про оновлені норми щодо Автоцивілки також розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

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