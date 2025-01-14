Українців попереджають про фейк щодо індексації пенсій з 15 січня — Finance.ua

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Українців попереджають про фейк щодо індексації пенсій з 15 січня

Особисті фінанси
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Українців попереджають про фейк щодо індексації пенсій з 15 січня
Українців попереджають про фейк щодо індексації пенсій з 15 січня
Пенсійний фонд України попереджає громадян про поширення фейкової інформації в сумнівних Telegram-каналах.
У повідомленнях стверджується, що з 15 січня 2025 року розпочнеться індексація пенсій, для отримання якої необхідно заповнити анкету.
Це неправда, і подібні заяви є маніпуляцією, спрямованою на залучення довірливих користувачів до переходу за фішинговими посиланнями.
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У фонді наголошують, що індексація пенсій не потребує заповнення анкет або будь-яких додаткових звернень. Офіційні рішення про проведення індексації ухвалюються Кабінетом Міністрів, а інформація про це публікується на офіційних каналах Пенсійного фонду. Громадянам наполегливо рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями і перевіряти новини на офіційних ресурсах, таких як сайт Пенсійного фонду, соціальні мережі X, Facebook, WhatsApp і YouTube.
Чергова індексація пенсій відповідно до законодавства запланована на 1 березня 2025 року. На це передбачено 44,7 млрд гривень. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у березні також розпочнеться робота над запуском накопичувальної пенсійної системи для подальшої підтримки пенсіонерів.
Крім того, для громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного трудового стажу, передбачена соціальна пенсія за віком. Це форма державної допомоги, яка надається при дотриманні певних умов, як зазначено на порталі «Дія».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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