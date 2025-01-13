Пенсійний фонд України назвав мінімальний страховий внесок у 2025 році — Finance.ua

Пенсійний фонд України назвав мінімальний страховий внесок у 2025 році Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України назвав мінімальний страховий внесок у 2025 році

Сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. У такому разі до страхового стажу було зараховано один повний місяць для майбутньої пенсії.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Як зазначили у ПФУ, мінімальний страховий внесок — сума, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).

Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць за договором про добровільну участь, має бути сплачено не менше 1 760 гривень:

22% х 8 000 гривень, де 8 000 гривень — розмір мінімальної заробітної плати.

Як зазначили в ПФУ, громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал ПФУ, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2025 року.

ЄСВ для ФОПів

Нагадаємо, у 2025 році для ФОПів повертається обов’язкова сплата ЄСВ , яку з весни 2022 року зробили добровільною. Сплата єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд з січня вже не буде добровільною навіть за відсутності фактичного доходу.

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ФОП повинні будуть сплачувати 1760 гривень щомісяця. Невиконання обов’язку зі сплати ЄСВ буде каратися штраф у розмірі 20% від суми недоплати та нарахуванням пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Також при несплаті єдиного соціального внеску не буде нараховуватись страховий стаж, що впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.

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