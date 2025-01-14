Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара — Finance.ua

Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара Сьогодні 11:03

Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара

Індекс споживчих настроїв українців у грудні 2024 року зріс на 0,4 пункти та становить 71,1 п. Українці стали більше побоюватися підвищення цін та зростання курсу долара.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 51,5 п., що на 1,2 п. нижче за рівень цього показника у листопаді. Індекс економічних очікувань у грудні зріс на 1,4 п. та складає 84,2 п.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,9 п. та складає 120,9 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,8 п. та складає 189,5 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 1,5 п. та складає 168,5 п.

«Кінець 2024 року без значних сюрпризів та змін в споживчих настроях населення України. Як поточне становище, так і економічні очікування населення України не показали значимих змін у порівнянні з листопадом. 2024 рік характеризувався високою волатильністю індексів, але, загалом, рівень споживчої впевненості на початку року і наприкінці суттєво не відрізняються» — коментують аналітики Info Sapiens.

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Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

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