Долар стабілізується? Що буде з курсом у середині січня — Finance.ua

Долар стабілізується? Що буде з курсом у середині січня Сьогодні 13:05 — Валюта

Долар стабілізується? Що буде з курсом у середині січня

На готівковому ринку Україні курс долара на початку січня сягнув 43 гривень. Експерт каже, що за такий короткий період стрибок показників є досить сильним, але упродовж 13−19 січня курс, найімовірніше, стабілізується.

Упродовж цього тижня не варто очікувати на значне здорожчання долара.

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для «ТСН».

«Нагадаю: середній за рік офіційний курс долара запланований на рівні 45 грн, наразі маємо 42,28 грн, водночас готівковий курс уже перевищив 43 грн, це забагато для початку січня», — пояснив він.

Експерт пояснив, що протягом грудня 2024 Національний банк трохи призупинив зростання курсу долара, однак з січня 2025 року почав «швидко надолужувати прогаяне». Дії Нацбанку призвели до зростання попиту на ринку.

Однак, як прогнозує Пендзин, курс долара упродовж цього тижня буде більш-менш спокійним, з невеликим коливанням у бік зростання.

У понеділок, 13 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,2250 грн (купівля) та 43,0250 (продаж). Готівковий курс — 42,95 (купівля) та 43,01 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2841 грн.

Довідка Finance.ua:

За даними НБУ, попит на валюту зріс на початку 2025 року. Національний банк збільшив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Згідно з прогнозом інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін не очікується.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що курс долара в Україні може поступово піднятися до 47 гривень до кінця року.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.