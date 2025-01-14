В Україні затвердили Стратегію цифрового розвитку інновацій — Finance.ua

В Україні затвердили Стратегію цифрового розвитку інновацій Сьогодні 17:30

В Україні затвердили Стратегію цифрового розвитку інновацій

Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WinWin) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями державної політики у сфері розвитку інноваційних продуктів, товарів та послуг.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Наголошується, що стратегія WinWin — це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків. Вона пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету, економічного розвитку, відбудови й підтримки процесу трансформації України.

Документ пріоритезує ключові напрями розвитку, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників тощо.

Навіщо це

Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок завдяки створенню інноваційних продуктів, товарів і послуг. При цьому Україна повинна стати регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі, використовуючи експортний потенціал своїх технологічних продуктів.

Крім того, із досягненням цілей документу країна отримає потужну цифрову економіку, яка гарантуватиме сталий розвиток підприємництву, працюючі оцифровані державні та соціальні сервіси, що забезпечуватимуть доступ до високого рівня життя та мінімальний ризик проявів корупції на будь-якому рівні.

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Завдяки реалізації стратегії до 2030 року Україна матиме шанс піднятися з 79-го місця у глобальному індексі людського капіталу, яке вона посідала у 2023 році, на 55-те.

Стратегія підготовлена з урахуванням попереднього досвіду планування інноваційної діяльності, а також наявного законодавчого регулювання зазначеної сфери і передбачає поетапне досягнення стратегічних цілей. Так, протягом першого етапу у 2025−2027 роках планується зосередитися на створенні сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності: вдосконаленні законодавчої бази, підтримці наукових досліджень і розробок, розвитку інфраструктури для стартапів та сприянні трансферу технологій.

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