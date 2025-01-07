Україна після війни допоможе країнам Африки зробити аналоги сервісу «Дія» — Зеленський — Finance.ua
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Україна після війни допоможе країнам Африки зробити аналоги сервісу «Дія» — Зеленський

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Україна після війни допоможе країнам Африки зробити аналоги сервісу «Дія» — Зеленський
Україна після війни допоможе країнам Африки зробити аналоги сервісу «Дія» — Зеленський
Кілька країн Африки попросили Україну допомогти їм у створенні сервісів, аналогічних українському застосунку державних послуг «Дія». Роботи в цьому напрямку розпочнуться після завершення російсько-української війни.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському журналісту Лексу Фрідману.
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Журналіст запитав Зеленського, що, на його думку, може допомогти Україні досягти процвітання в найближчі десятиліття.
«Цифровізація. Це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу. У нас є спеціальне міністерство цифрової трансформації <…> Ще в нас є „Дія“. Це додаток із державними послугами», — відповів Зеленський.
Президент додав, що кілька країн Африканського союзу звернулися до України з проханням поділитися технологіями та досвідом для створення аналогічних сервісів.
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За словами Зеленського, Україна погодилася зробити це. Роботи в цьому напрямку розпочнуться одразу після війни.
Глава держави вважає, що створення цифрових сервісів для країн Африки може стати джерелом надходження коштів в Україну.
За матеріалами:
Українські Новини
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