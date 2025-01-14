Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії — Finance.ua
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Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії

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Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії
Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектору рф. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.
Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 13 січня.
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За словами Зеленського, він підписав документи щодо санкцій. Указ стосується введення санкцій проти фінансового сектору росії, зокрема, 140 різних субʼєктів.
«Ми будемо і далі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ — це законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій», — сказав Зеленський.
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За словами президента, законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції буде внесено до Верховної Ради.
Відповідно до указу № 24/2025, опублікованому на сайті Офісу президента, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо 75 фізичних осіб, які є громадянам рф. Також санкції застосовано до 63 юридичних осіб, які зареєстровані в рф, до двох — на Британських Віргінських Островах.
За матеріалами:
Forbes.ua
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