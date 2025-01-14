Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії — Finance.ua

Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії Сьогодні 11:30

Зеленський запровадив санкції проти 140 субʼєктів фінансового сектору росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектору рф. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 13 січня.

Читайте також США ввели нові санкції проти енергетичного сектору рф

За словами Зеленського, він підписав документи щодо санкцій. Указ стосується введення санкцій проти фінансового сектору росії, зокрема, 140 різних субʼєктів.

«Ми будемо і далі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ — це законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій», — сказав Зеленський.

Читайте також Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф

За словами президента, законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції буде внесено до Верховної Ради.

Відповідно до указу № 24/2025 , опублікованому на сайті Офісу президента, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо 75 фізичних осіб, які є громадянам рф. Також санкції застосовано до 63 юридичних осіб, які зареєстровані в рф, до двох — на Британських Віргінських Островах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.