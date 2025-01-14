На порталі «Дія» відновили ще деякі послуги — Finance.ua
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На порталі «Дія» відновили ще деякі послуги

Особисті фінанси
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На порталі «Дія» відновили ще деякі послуги
На порталі «Дія» відновили ще деякі послуги
У «Дії» після масштабної кібератаки відновили ще деякі послуги.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Реєстри повертаються до нормального режиму, а разом з ними — і пов’язані з роботою послуги на порталі „Дія“. На порталі „Дія“ знову доступні „Грант на власну справу“, „Отримання статусу безробітного“ та інші можливості», — сказано в повідомленні.
Тепер з’явилась можливість подавати заявки на отримання грантів:
  • грант на власну справу — до 250 тис. грн;
  • грант на сад — до 400 тис. грн за гектар;
  • грант на теплицю — від 2 до 7 млн грн
Для тих, хто втратив роботу через війну, відновлено послугу «Отримання статусу безробітного». Подати заявку на фінансову допомогу від держави тепер можна онлайн без відвідування центру зайнятості.
Також у застосунку «Дія» вже доступні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Довідка Finance.ua:

  • 19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Через кібератаку з боку росії було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Загалом не працювали понад 60 держреєстрів;
  • Міністерство юстиції у п’ятницю, 10 січня, оголосило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру після масштабної ворожої кібератаки.
  • 5 січня у «Дії» відновили роботу Державного реєстру актів цивільного стану. Стали доступні такі послуги як виписки про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей, «Зимова єПідтримка» для дітей, соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям із дітьми.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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