Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua
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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.
Про це повідомляє на сайті Верховної Ради України.
Загалом Зеленський вніс два законопроєкти:
  • про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
  • про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
Згідно з першим документом, пропонується продовжити воєнний стан в країні на 90 діб.
Другий законопроєкт, відповідно до пояснювальної записки, також передбачає продовження проведення загальної мобілізації з 8 лютого 2025 року на 90 діб.
За матеріалами:
РБК-Україна
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