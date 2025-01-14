Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.
Про це повідомляє на сайті Верховної Ради України.
Загалом Зеленський вніс два законопроєкти:
- про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
- про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
Згідно з першим документом, пропонується продовжити воєнний стан в країні на 90 діб.
Другий законопроєкт, відповідно до пояснювальної записки, також передбачає продовження проведення загальної мобілізації з 8 лютого 2025 року на 90 діб.
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