Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.

Про це повідомляє на сайті Верховної Ради України

Загалом Зеленський вніс два законопроєкти:

про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;

про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Згідно з першим документом, пропонується продовжити воєнний стан в країні на 90 діб.

Другий законопроєкт, відповідно до пояснювальної записки, також передбачає продовження проведення загальної мобілізації з 8 лютого 2025 року на 90 діб.

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