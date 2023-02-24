День фінансів: рік війни у цифрах, новий пакет допомоги від США, нові відділення «Нової пошти» — Finance.ua

День фінансів: рік війни у цифрах, новий пакет допомоги від США, нові відділення «Нової пошти» Сьогодні 17:45

П’ятниця, 24 лютого 2023 року — 366-а доба героїчного спротиву українського народу. Ми зібрали головні цифри війни:

Новий пакет військової допомоги. Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив новий пакет допомоги Україні на Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив новий пакет допомоги Україні на суму 2 млрд доларів із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку буде приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення.

Також США запровадили нові санкції проти рф до річниці повномасштабного вторгнення.

росії повністю призупинили членство в FATF, а російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяці.

5 пріоритетів програми швидкого відновлення. Україна наразі має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для Україна наразі має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури.

Українці зменшили суму вкладів у банках. Станом на 1 лютого 2023 року Станом на 1 лютого 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 041,3 млрд грн (станом на 1 січня було — 1 051,5 млрд грн).

Спросещення погашення кредитів. В Україні пропонується запровадити В Україні пропонується запровадити спрощені умови погашення кредитів для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій.

«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень. Компанія «Нова пошта» планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії. Про це Компанія «Нова пошта» планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії. Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Які українські компанії залишаються ліквідними. Аналітики Moody’s Investors Service Аналітики Moody’s Investors Service очікують , що попри війну три великі українські компанії зможуть підтримувати адекватну ліквідність, яку вони мали в 2022 році.

Хто може претендувати на високу зарплату без вищої освіти. В Україні на середню зарплату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть претендувати водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Зарплата В Україні на середню зарплату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть претендувати водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Зарплата залежить від умов роботи, а в деяких випадках — від кількості робочих днів (замовлень, рейсів).

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям із дітьми.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.