День фінансів: рейтинг банків за вкладами, ситуація на валютному ринку, варіанти переказу грошей з Польщі в Україну — Finance.ua

День фінансів: рейтинг банків за вкладами, ситуація на валютному ринку, варіанти переказу грошей з Польщі в Україну Сьогодні 17:50

У вівторок, 7 березня, в Нацбанку розповіли про ситуацію на валютному ринку, ставки на кредити та депозити, і про те, що буде з робочими місцями та зарплатами.

Ставки за кредитами та депозитами. НБУ працює над тим, щоб ставки за гривневими депозитами зростали. Для цього НБУ й надалі утримує облікову ставку на рівні 25% та вживає додаткових заходів, які спонукають банки підвищувати дохідність за депозитами. У деяких банків НБУ працює над тим, щоб ставки за гривневими депозитами зростали. Для цього НБУ й надалі утримує облікову ставку на рівні 25% та вживає додаткових заходів, які спонукають банки підвищувати дохідність за депозитами. У деяких банків дохідність депозитів вже перебуває в діапазоні 15–20%. Процес підвищення ставок триває і далі. Ставки за кредитами для бізнесу і населення також зростають.

Відмітимо, що станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках зберігалося 929,1 млрд гривень коштів фізичних осіб. За посиланням розповідаємо, у яких банках українці найбільше тримають грошей.

Ситуація на валютному ринку. У лютому 2023 року У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

Водночас міжнародні резерви України за місяць скоротились на 1 млрд доларів до 28 864,6 млн дол. США. Резерви впали внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.

Нове покоління системи електронних платежів. Нове покоління СЕП запрацює з 1 квітня 2023 року. Воно працюватиме на базі міжнародного стандарту ISO 20022 в цілодобовому режимі. Нацбанк врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті.

Рахунок у банку для е-резидента. Регулятор надав право електронним резидентам з 8 березня 2023 року Регулятор надав право електронним резидентам з 8 березня 2023 року відкривати поточні рахунки в банку . Поточні рахунки можна буде відкрити виключно через інформаційну систему «е-Резидент» в одному з банків, із яким Міністерство цифрової трансформації України підписало відповідний договір.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до Польщі рушив головний потік українських біженців. Тому гостро постало питання грошових переказів — як із Польщі до України, так і навпаки — з України до Польщі. Finance.ua проаналізував, які є варіанти відправити гроші:

Що буде з ринком праці? Як прогнозують у Нацбанку , цього року безробіття в Україні залишатиметься високим. Кількість пошукачів роботи перевищуватиме кількість вакансій. Бізнес також намагатиметься утримувати наявний штат працівників підвищенням зарплат.

До речі, за даними Опендатабот, у лютому дещо зменшилась кількість реєстрацій нових ФОП — до 16,6 тисяч. Натомість, у порівнянні з січнем, побільшало реєстрацій нових компаній — 2,7 тисячі.

Допомога від МВФ та країн-партнерів. Як розповів народний депутат Данило Гетманцев, нова програма України з МВФ Як розповів народний депутат Данило Гетманцев, нова програма України з МВФ передбачає фінансування у сумі $15 млрд, з яких $5 млрд Україна отримає вже у 2023 році. Україна також розраховує на іншу фінансову допомогу — від низки країн-партнерів.

Майже 12 мільйонів «Лютих донатів». За підсумками благодійного збору «Лютий донат», українці задонатили За підсумками благодійного збору «Лютий донат», українці задонатили на дрони-розвідники «Чаклун» 11,8 млн грн . Серед учасників збору розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.

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