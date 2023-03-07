В НБУ повідомили, що буде з робочими місцями та зарплатами (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ повідомили, що буде з робочими місцями та зарплатами (інфографіка) Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

За минулий рік рівень безробіття зріс із 9,8% до 25,8% за оцінками НБУ. Це — результат руйнування підприємств, зниження економічної активності бізнесу в умовах високих ризиків і вимушеної міграції мільйонів українців.

Про це йдеться в звіті НБУ.

Урізання зарплат частиною бізнесів і висока минулорічна інфляція також призвели до падіння реальних доходів українців. Наприкінці 2022 року ринок праці почав відновлюватися, але це відновлення загальмувало після серії масштабних атак росії на енергетичну інфраструктуру.

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Прогнози

За прогнозом НБУ, цього року безробіття в Україні залишатиметься високим. Кількість пошукачів роботи перевищуватиме кількість вакансій. Підприємства будуть стриманими з наймом нових працівників. Але бізнес також намагатиметься утримувати наявний штат працівників підвищенням зарплат. Водночас значними залишатимуться й видатки бюджету на соціальну сферу, що певною мірою підтримуватиме вразливі верстви населення, а також безробітних і внутрішньо переміщених осіб.

Ситуація на ринку праці поліпшиться разом із зниженням безпекових ризиків і пожвавленням економіки. Відбудова України потребуватиме залучення більшої кількості працівників.

НБУ очікує, що з 2024 року рівень безробіття почне скорочуватися, а зростання реальних доходів українців прискориться. Доходи населення також збільшуватимуться за рахунок збереження високого рівня бюджетної підтримки, зокрема соціальних видатків. Щоправда, наслідки війни все ще доволі гостро відчуватимуться на ринку праці, зокрема через посилення кваліфікаційних та регіональних диспропорцій

Довідка Finance.ua:

Як повідомляє Опендата бот, у лютому дещо зменшилась кількість реєстрацій нових ФОП — до 16,6 тисяч. Натомість, у порівнянні з січнем, побільшало реєстрацій нових компаній — 2,7 тисячі.

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