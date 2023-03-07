Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів — Finance.ua

Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів

Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 864,6 млн дол. США. У лютому вони знизилися на 3,5% (на 1 063,65 млн доларів).

Про це сказано на сайті Національного банку.

Чому знизились резерви

Як сказано в повідомленні, міжнародні резерви знизилися унаслідок інтервенцій Національного банку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Загалом упродовж лютого 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.

У лютому 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 479,7 млн дол. США та викупив до резервів — 27,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем 2023 року на 609 млн дол. США — до 2 452,0 млн дол. США.

Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 395,8 млн дол. США. З цієї суми:

2 065,4 млн дол. США отримано від Світового банку, зокрема 1 246,9 млн дол. США — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

330,4 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн дол. США, з яких 354,0 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 154,1 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 306,3 млн дол. США.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У лютому внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 130,7 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.

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