Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів

Казна та Політика
61
Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів
Міжнародні резерви України за місяць впали на 1 млрд доларів
Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 864,6 млн дол. США. У лютому вони знизилися на 3,5% (на 1 063,65 млн доларів).
Про це сказано на сайті Національного банку.

Чому знизились резерви

Як сказано в повідомленні, міжнародні резерви знизилися унаслідок інтервенцій Національного банку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Загалом упродовж лютого 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У лютому 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 479,7 млн дол. США та викупив до резервів — 27,7 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем 2023 року на 609 млн дол. США — до 2 452,0 млн дол. США.
Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 395,8 млн дол. США. З цієї суми:
  • 2 065,4 млн дол. США отримано від Світового банку, зокрема 1 246,9 млн дол. США — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 330,4 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 570,4 млн дол. США, з яких 354,0 млн дол. США — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 154,1 млн дол. США — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 306,3 млн дол. США.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У лютому внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на 130,7 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.