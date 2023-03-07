"Лютий донат": скільки зібрано грошей на "Чаклуни" для ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Лютий донат": скільки зібрано грошей на "Чаклуни" для ЗСУ

Казна та Політика
109
За підсумками благодійного збору «Лютий донат», який був запущений Національним банком за підтримки «ПриватБанку» та платформи United24, українці задонатили на дрони-розвідники «Чаклун» 11,8 млн грн.
Про це повідомила прес-служба «ПриватБанку».
Збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для Збройних сил України тривав з 24 лютого до 5 березня.
Нагадаємо, 24 лютого НБУ за підтримки ПриватБанку та United24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для ЗСУ. За перші три доби українці задонатили на дрони-розвідники для ЗСУ понад 5,4 млн грн.
"Лютий донат": скільки зібрано грошей на "Чаклуни" для ЗСУ
Серед учасників збору розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.