"Лютий донат": скільки зібрано грошей на "Чаклуни" для ЗСУ — Finance.ua

"Лютий донат": скільки зібрано грошей на "Чаклуни" для ЗСУ
За підсумками благодійного збору «Лютий донат», який був запущений Національним банком за підтримки «ПриватБанку» та платформи United24, українці задонатили на дрони-розвідники «Чаклун» 11,8 млн грн.
Про це повідомила прес-служба «ПриватБанку».
Збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для Збройних сил України тривав з 24 лютого до 5 березня.
Нагадаємо, 24 лютого НБУ за підтримки ПриватБанку та United24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для ЗСУ. За перші три доби українці задонатили на дрони-розвідники для ЗСУ понад 5,4 млн грн.
Серед учасників збору розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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