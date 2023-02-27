"Люті донати" на дрони-розвідники: за три доби українці зібрали на понад 5 млн грн — Finance.ua
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"Люті донати" на дрони-розвідники: за три доби українці зібрали на понад 5 млн грн

Казна та Політика
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"Люті донати" на дрони-розвідники: за три доби українці зібрали на понад 5 млн грн
За перші три доби українці задонатили на дрони-розвідники для ЗСУ понад 5,4 млн грн.
24 лютого Національний банк України за підтримки ПриватБанку та UNITED24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для ЗСУ.
Про це повідомив ПриватБанк.
Серед усіх, хто пожертвує кошти, розігрують ексклюзивні памʼятні монети та колекційні банкноти.
Конвертуйте свою лють у підтримку ЗСУ — надішліть на #лютийдонат суму, кратну 300 грн.
Всі гроші відразу потрапляють на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ, кількість внесків від однієї людини необмежена, а кожен внесок у сумі 300 грн збільшує шанси на виграш.
Серед учасників збору розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Національного банку України з підписами керівників держави та ЗСУ.
Збір триває до 5 березня 2023 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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