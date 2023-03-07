Система електронних платежів запрацює цілодобово з 1 квітня: НБУ визначив порядок — Finance.ua

Система електронних платежів запрацює цілодобово з 1 квітня: НБУ визначив порядок Сьогодні 10:01 — Валюта

Система електронних платежів запрацює цілодобово з 1 квітня: НБУ визначив порядок

З 1 квітня нове покоління СЕП (система електронних платежів) запрацює в цілодобовому режимі (24/7).

Про це сказано на сайті Національного банку України.

«Національний банк України врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через нове покоління системи електронних платежів. Нове покоління СЕП запрацює з 1 квітня 2023 року — на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7)», — повідомляє НБУ.

Що може нове покоління СЕП:

стандарт ISO 20022 уніфікує платіжні документи, створює єдині принципи для їх заповнення і оброблення, розширює додатковою інформацією реквізитний склад платіжної інструкції, що дає можливість забезпечити автоматизацію платіжних операцій та підвищити рівень обслуговування клієнтів;

цілодобовий режим роботи СЕП передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи цієї системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того календарного дня, в якій вона проведена через СЕП.

У зв’язку з цим Національний банк, зокрема:

встановив новий порядок проведення міжбанківських платіжних операцій через рахунки учасників СЕП у частині правил формування, обміну та оброблення електронних повідомлень;

оновив порядок внесення інформації про включення чи виключення учасника СЕП до/з Довідника учасників СЕП;

актуалізував порядок здійснення банком і його філіями міжбанківських платіжних операцій за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

встановив вимоги до переліку інформації та відомостей про небанківського надавача платіжних послуг;

врегулював питання виконання учасниками СЕП міжбанківських платіжних операцій небанківських надавачів платіжних послуг;

оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками-резидентами в інших банках-резидентах.

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