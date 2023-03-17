День фінансів: ордер на арешт путіна, рекордний прибуток банків, перші зміни до бюджету-2023 — Finance.ua

День фінансів: ордер на арешт путіна, рекордний прибуток банків, перші зміни до бюджету-2023 Сьогодні 17:50

П’ятниця, 17 березня. Чи можна законно не платити за кредит, та як відрізняються витрати в Україні та Польщі.

Суд в Гаазі видав ордер на арешт путіна. Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п’ятницю видала ордери на Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п’ятницю видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв’язку із ситуацією в Україні.

Рекордний прибуток банків з початку війни. Як показують дані Опендатабот , за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн. Лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни — 14,7 млрд грн.

$1,3 млрд конвертаційних депозитів. , українці вже відкрили конвертаційних депозитів на суму $1,3 млрд. «Депозитні продукти були важливим елементом для зменшення попиту на готівкову валюту. Вони слугували зміцненню готівкового курсу. Ми задоволені цими продуктами», — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. За даними НБУ , українці вже відкрили конвертаційних депозитів на суму $1,3 млрд. «Депозитні продукти були важливим елементом для зменшення попиту на готівкову валюту. Вони слугували зміцненню готівкового курсу. Ми задоволені цими продуктами», — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

До речі, українські військовослужбовці відкрили в ПриватБанку вкладів «Слава Героям» на 2 мільярда гривень.

За допомогою застосунку «Дія» українці придбали вже 500 тисяч військових облігацій.

В тему до депозитів, розповімо про кредити. А точніше про неповернення кредитів... Усі, хто колись брав кредит, стикаються з тим, що його треба віддавати. Інколи позичальники шукають варіанти, як позбутися кредиту, і ведуться на об’яви у дусі «Зможу звільнити вас від кредиту». Але чи правда це? У новій статті розповімо, як працюють аферисти і чи можна законно не платити за кредит:

Скасування обмежень на валютному ринку. Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року. «Ми маємо стійкий намір і бачення, яким чином перейти до пом’якшення адміністративних обмежень і певної валютної лібералізації», — Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року. «Ми маємо стійкий намір і бачення, яким чином перейти до пом’якшення адміністративних обмежень і певної валютної лібералізації», — заявив голова НБУ Андрій Пишний . Для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

Банкіри відзначають, що готівковий курс гривні зміцнився впродовж останніх тижнів до 37,5-39 грн/$ завдяки сезонним чинникам і діям НБУ. Очікується, що курс збережеться на таких значеннях щонайменше до кінця березня.

Перші зміни до бюджету. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8399, який передбачає внесення перших змін до держбюджету на 2023 рік — збільшення видатків Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8399, який передбачає внесення перших змін до держбюджету на 2023 рік — збільшення видатків на 5,5 мільярда гривень

Також Зеленський підписав закон 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Комендантська година у Києві. У Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона У Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 . Разом з цим у столиці продовжать роботу громадського транспорту та магазинів.

Витрати в Україні та Польщі. Аналітичний центр міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal порівняв основні статті витрат у двох країнах. Попри те, що вартість послуг в Європі вища, ніж в Україні, рівень витрат врешті Аналітичний центр міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal порівняв основні статті витрат у двох країнах. Попри те, що вартість послуг в Європі вища, ніж в Україні, рівень витрат врешті залежить від зарплати

НБУ заспокоїв українців: гроші на зарплати і пенсії цього року будуть.

Ядерне паливо, вироблене в Україні. В Україні В Україні вироблятимуть ядерне паливо , яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку.

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