День фінансів: рекордні міжнародні резерви, продовження «економічного безвізу» з ЄС, рівень бідності в Україні — Finance.ua

День фінансів: рекордні міжнародні резерви, продовження «економічного безвізу» з ЄС, рівень бідності в Україні Сьогодні 17:50

У четвер, 4 травня, розповімо про тренди економічного фронту в Україні.

Рекордні міжнародні резерви. Станом на 1 травня 2023 року Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України становили $35 943,2 мільйона. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років. У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі того, що Нацбанк знизив продажі валюти.

До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, чому попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази та що буде з курсом далі:

«Економічний безвіз» з ЄС ще на рік. Україна та Європейський Союз досягли домовленостей щодо Україна та Європейський Союз досягли домовленостей щодо продовження «економічного безвізу» ще на рік. Український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів, що важливо для відновлення вітчизняної економіки.

Вакансій більшає, резюме меншає. Як Як свідчать дані Опендатабот , кількість вакансій майже зрівнялась з показниками відповідного періоду до великого вторгнення. А ось кількість нових резюме за місяць скоротилася. Водночас, криза в айті триває: кількість вакансій та пропозицій від рекрутерів меншає, натомість зростає відсоток нетехнічних наймів.

Як сказано в доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF) The Future of Jobs 2023, кількість робочих місць у світі протягом п’яти років скоротиться на 14 млн. Звільнення насамперед торкнуться касирів, у тому числі квиткових та банківських, а також поштових та бухгалтерських працівників, секретарів та інших клерків.

120 млрд боргів за комуналку. Як розповів засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги накопичилося в Україні на початок нинішнього року. І це впливає на отримання субсидій. Ті, хто має заборгованість близько 400 гривень і вище, Як розповів засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги накопичилося в Україні на початок нинішнього року. І це впливає на отримання субсидій. Ті, хто має заборгованість близько 400 гривень і вище, не зможе претендувати на них

В Україні активізувались шахраї. Мінреінтеграції Мінреінтеграції попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій. Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

У свою чергу юристка Старокостянтинівського бюро правової допомоги Олена Шмагалова розповіла, що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти.

За даними НБУ, сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

Рівень бідності в Україні. У Світовому банку заявили, що за підсумками минулого року У Світовому банку заявили, що за підсумками минулого року рівень бідності в Україні перевищив 24%, і до кінця 2023 року, за прогнозами, може зрости до 55%. Цікаво, що в 2006-2007 роках рівень бідності був навіть вищим, ніж під час повномасштабної війни — 26,6% та 26,4% відповідно.

Нові податки. В Україні В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи.

AirBaltic запускає п’ять нових напрямків. У літньому розкладі латвійської авіакомпанії AirBaltic з’явилися нові рейси з Риги. У літньому розкладі латвійської авіакомпанії AirBaltic з’явилися нові рейси з Риги. П’ять маршрутів запускають уже цього місяця. Всі маршрути будуть до європейських міст.

Часто серед мандрівників постає питання, що покласти в аптечку, коли плануєш поїздку за кордон. Наші співгромадяни розказують різне: когось на кордоні не перевіряють, комусь кажуть викинути всі упаковування з медикаментів. Досвід у людей різний. Проте це не означає, що чітких правил не існує. У новій статті розповідаємо, що і як можна легально перевозити за кордон:

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