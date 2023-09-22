День фінансів: Рада відкрила декларації, ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда, сума на сферу оборони — Finance.ua

День фінансів: Рада відкрила декларації, ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда, сума на сферу оборони Вчора 17:45

У п’ятницю, 22 вересня, було висвітлено такі питання:

Сума, яка цьогоріч піде на сферу оборони. Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з Влада найближчим часом ухвалить рішення про виділення додаткових коштів з державного бюджету, таким чином майже 2 трильйони гривень загалом піде на сферу безпеки та оборони цього року. Як сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, буде майже 2 трильйони гривень спрямовано на сектор безпеки та оборони в цьому році. Ще 1,5 трильйона ми маємо від наших партнерів і спрямовуємо на соціальний бюджетний гуманітарний напрямок.

ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда. Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро у межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Про це Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро у межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. У 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД.

Рада відкрила декларації, але не всі. В Україні відновили обов’язок чиновників подавати електронні декларації, але громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб. Про це В Україні відновили обов’язок чиновників подавати електронні декларації, але громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб. Про це повідомив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федор Веніславський.

Джерела фінансування державного бюджету України у 2023. Станом на 21 вересня Станом на 21 вересня загальний обсяг зовнішнього фінансування державного бюджету країни цьогоріч складає 31 мільярд доларів США, з яких 13,1 мільярд доларів макрофінансової допомоги надійшли від Європейського Союзу.

Програма МВФ. Формально Формально фінансування США, Канади, Японії та Світового банку для України прив’язане до виконання програми з МВФ. Однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, ще кілька тижнів тому у нас було 5 «проблемних маяків», стосовно яких була значна затримка з виконанням або взагалі проблема з виконанням.

Виплати ВПО. Якщо ви не згодні з рішенням про позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції. Про це Якщо ви не згодні з рішенням про позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції. Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Як змінювалися наміри українських біженців щодо повернення додому. Згідно з опитуванням ООН, проведеним у країнах Європи та представленим рік тому, 68% українських біженців хотіли б у майбутньому Згідно з опитуванням ООН, проведеним у країнах Європи та представленим рік тому, 68% українських біженців хотіли б у майбутньому повернутися до України. У найближчі три місяці цього хотіли 13% опитаних.

Україна і США домовились спільно виробляти зброю. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив , що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО.

Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів рф.

В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов. За словами члена Комітету з питань фінансів Андрія Ніколаєнка, Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов. За словами члена Комітету з питань фінансів Андрія Ніколаєнка, кошти у фінустановах, які проходять ліквідацію та не мають проблем із ліквідністю, однозначно потрібно розблоковувати та повертати благодійникам.

Також НБУ дозволив банкам залучати ФОП як агентів з приймання готівки.

😎До речі, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет. Шахраї створюють сайти, схожі на вебресурси відомих магазинів, банків, державних установ, зламують акаунти громадян. Поради, як від цього вберегтися, пропонуємо вам почитати в матеріалі:

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