Штати та рф вивчають шляхи відновлення постачання російського газу до Європи — Reuters Сьогодні 13:30

Штати та рф вивчають шляхи відновлення постачання російського газу до Європи — Reuters

Американські та російські офіційні особи обговорюють можливість допомоги США у відновленні продажів російського газу в Європі.

Про це повідомили агентству Reuters вісім джерел, знайомих з ходом переговорів.

Співрозмовники агентства розповіли, що відновлення ролі москви на газовому ринку ЄС може допомогти закріпити мирну угоду з володимиром путіним. Видання зазначає, що хоча більша частина Європи шукає альтернативні джерела постачання газу, деякі покупці залишилися, і представники галузі говорять, що після укладення мирної угоди їх може стати ще більше.

Що стосується росії, то ніщо не вдарило по її економіці сильніше, ніж втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому. Після початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила імпорт російського газу, що призвело до того, що російський експортер «Газпром» наступного року зазнав збитків у розмірі 7 млрд дол.

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Зараз росія забезпечує 19% європейського попиту порівняно з 40% до лютого 2022 року. В основному це скраплений природний газ (СПГ), а також газ, який постачається через Туреччину газопроводом «Турецький потік».

За словами двох дипломатичних джерел і джерела в Білому домі, участь США також була б вигідна Вашингтону, оскільки дала б йому можливість бачити і, можливо, контролювати обсяги російського газу, що повертається до ЄС.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф і уповноважений путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв вели розмови про газ в рамках мирних переговорів щодо України, повідомили два з восьми джерел.

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Речник Віткоффа відмовився коментувати, коли його запитали, чи обговорювали питання експорту російського газу до Європи. У російському Фонді прямих інвестицій, очолюваному Дмитрієвим, повідомили, що «наразі таких обговорень не ведуть».

Щодо того, як американці можуть бути залучені, п’ять джерел повідомили, що на сьогоднішній день обговорюється можливість придбання американськими інвесторами частки в газопроводі «Північний потік», що з’єднує росію і Німеччину, або в трубопроводі, що перетинає Україну, або в самому «Газпромі». Американські фірми також можуть виступати в ролі покупців, купуючи газ у «Газпрому» і постачаючи його в Європу, в тому числі в Німеччину, сказали співрозмовники.

Два джерела повідомили, що на дипломатичних переговорах за участю потенційних американських інвесторів також розглядали ідею про те, що американський покупець купуватиме російський газ, а потім експортуватиме його до Європи, як спосіб пом’якшити політичний спротив європейців до відновлення поставок.

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«Якщо такий рівень взаємодії між росією і США збережеться, дуже ймовірно, що відбудеться відновлення російських газових потоків… за участю американських посередників», — сказала людина, знайома з переговорами.

Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти повернення до постачання російських енергоносіїв. «Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран російського газу і нафти. Це було б помилкою історичного масштабу, і ми ніколи не дозволимо цьому статися», — заявила вона на засіданні Європейського парламенту 7 травня.

Укрінформ За матеріалами:

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